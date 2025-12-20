GLOSA: Jak se dá kouzlit s modernou. To předvedla Kožená s filharmonií

Věra Drápelová
  15:30
Poslední týdny letošního roku se v Praze zdržovali dirigent Simon Rattle a pěvkyně Magdalena Kožená. Manželský pár nejprve převzal Cenu Antonína Dvořáka, pak společně vystoupil s Českou filharmonií.
Magdalena Kožená, Simon Rattle a členové České filharmonie na koncertě v...

Magdalena Kožená, Simon Rattle a členové České filharmonie na koncertě v Rudolfinu | foto: Petra Hajská

Magdalena Kožená, Simon Rattle a členové České filharmonie při děkovačce po...
Magdalena Kožená a členové České filharmonie
Simon Rattle řídí Českou filharmonii
Simon Rattle řídí Českou filharmonii
Cenu Antonína Dvořáka uděluje Akademie klasické hudby, která pořádá festival Dvořákova Praha, od roku 2009. Laureáty už se stali mimo jiné Josef Suk, Ivan Moravec, Yo-Yo Ma, Jiří Kylián či Jiří Bělohlávek.

Letošní předání se za účasti prezidenta Petra Pavla a televizních kamer uskutečnilo 14. prosince ve Španělském sále Pražského hradu a součástí slavnostního, ale ve své decentnosti vkusného ceremoniálu bylo i vystoupení hudebníků z okruhu rodiny a přátel oceněného páru, kteří zahráli hudbu Antonína Dvořáka a Ludwiga van Beethovena.

Magdalena Kožená, Simon Rattle a členové České filharmonie na koncertě v Rudolfinu
Magdalena Kožená, Simon Rattle a členové České filharmonie při děkovačce po koncertě v Rudolfinu
Magdalena Kožená a členové České filharmonie
Simon Rattle řídí Českou filharmonii
Kožená a Rattle hned následující týden zamířili k České filharmonii. Špičkový britský dirigent, jenž v současností šéfuje mnichovskému Symfonickému orchestru Bavorského rozhlasu a současně je i hlavním hostujícím dirigentem našeho prvního orchestru, připravil abonentní program kombinující francouzskou hudbu s Gustavem Mahlerem.

Nokturna od Clauda Debussyho jsou zvukomalebným, barvami hýřícím vyobrazením tří scének, jež dostaly název Oblaka, Slavnosti a Sirény. Rattle tak s orchestrem působivě kreslil plynoucí mraky, jakoby z dálky doléhající slavnost v Buloňském lesíku a vábení sirén na moři, v němž se k orchestru připojila bezvadně zpívající dámská část Pražského filharmonického sboru.

Ve svém živlu

Magdalena Kožená pak přednesla část (konkrétně Knihu II, sestávající z pěti písní) cyklu od patrně nejoriginálnějšího francouzského skladatele 20. století Oliviera Messiaena Poèmes pour Mi (Básně pro Mi). Autor ho komponoval roku 1936 a věnoval své manželce, přezdívané právě Mi. Svým harmonicky i rytmicky nezaměnitelným stylem, v němž se mísí citová zjitřenost a chvějivost s náboženskou mystikou, extází i filozofickým nadhledem, líčí společnou pouť a souznění muže a ženy.

Písně byly vždy jednou z domén Kožené, obzvlášť ty z 20. století a také v tomto případě byla ve svém živlu a dokázala „modernu“ výjimečným způsobem ozvláštnit (ačkoli Messiaen už je dnes vlastně také klasik...). Jednak přirozenou, nyní vyzrálou krásou svého charismatického hlasu, který je stále v zenitu, jednak přednesem.

Působivá byla její energická zpěvná deklamace, spousta kontrastů, barev a výrazového rozsahu, jimiž odlišovala jednotlivé písně, ať už to byla hloubavě snivá Nevěsta či divoce dramatičtí Dva válečníci. Orchestr s ní komunikoval s citem a s nemenším zvukovým kouzlem.

Tam u nebeských bran

Pro druhou část večera Rattle připravil Čtvrtou symfonii Gustava Mahlera, která ze všech jeho symfonií působí jakoby nejodlehčeněji, skoro tanečně, ale i tady číhá smrt, dokonce „tančí“ sólo, k němuž jí hrají, či spíše skřípou, o tón výše naladěné housle. Za tím účelem koncertní mistr Jan Mráček vystřídal dva různé nástroje a dlužno dodat, že hrál vskutku úchvatně jízlivě… Ale nakonec vše končí v nebeských radovánkách, které v poslední, čtvrté větě líčí ženské sólo, jehož se rovněž ujala Kožená.

Provedení nemělo chybu, Rattle si vychutnával a ladnými gesty oslova vypiplával každý takt, orchestr ho pečlivě následoval, znělo to opulentně, výrazově bohatě, nezapomínalo se ani na pianissima. Efektní bylo naaranžování příchodu Kožené do pověstného „zlomu“ ke konci třetí věty, kdy se duše jakoby odpoutá od pozemského ticha a vzlétne k nebeské bráně…

Kožená zpívala uprostřed orchestru, jako jeden z jeho hlasů, ten její nicméně mezi nástroji nezanikal. Part, jenž by měl vyznít jako prozpěvování dívčího či téměř dětského hlásku, interpretovala během své kariéry vícekrát. V současnosti už je její hlas přece jen někde jinde, je „dospělejší“, i když hodně z prostého půvabu si stále zachoval. Vrcholem středečního večera nicméně zůstal její přednes Messiaena.

