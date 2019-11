Hudba místo psychiatra. Korn představí v Praze album plné bolesti ze smrti

Třinácté studiové album Korn vyšlo symbolicky v pátek 13. září. Je na něm třináct písní a zpěvák Jonathan Davis se v jejich textech vrací k tragické události. V srpnu loňského roku totiž v devětatřiceti letech zemřela jeho manželka Deven, se kterou měl dva syny.

„Země je pozoruhodné místo. Přináší hodně štěstí, temnoty i světla, blaženosti i trápení, ztrácení i nalézání. O všem je i naše nová deska. Vítejte v The Nothing,“ uvedl sám Davis. Dodal, že inspirací k názvu byl kultovní fantasy film Nekonečný příběh z roku 1984.

Produkčně kapela znovu spolupracovala s Nickem Raskulineczem, stejně jako na předchozí řadové desce The Serenity Of Suffering z roku 2016.



Album se dočkalo vřelého přijetí ze strany posluchačů i odborné kritiky. V oficiálním americkém i britském žebříčku proniklo do první desítky, pochvalně o něm psala respektovaná světová hudební média jako Kerrang! nebo NME. Singl You’ll Never Find Me se probojoval na vedoucí pozici rockového žebříčku amerického magazínu Billboard.



Pro Davise bylo skládání nových písní jistým druhem osobní terapie. Do nahrávacího procesu se podle něj promítly všechny emoční stavy, které zrovna prožíval. „Prošel jsem si peklem a chtěl jsem to posluchačům co nejautentičtěji přiblížit. Neumím to vysvětlit, ale úplně mě to pohltilo. Když si v písních všimnete, že jsem na dně a pláču, je to skutečné. Touto formou jsem se z toho dostával. Někteří lidé chodí k psychiatrovi. Pro mě je tím psychiatrem hudba,“ vysvětlil.



Smrt předávkováním

Sólový Jonathan Davis Kromě několika koncertů Korn mohli čeští fanoušci živě vidět zpěváka Jonathana Davise také v roli sólisty. V červnu 2018 totiž vystoupil na akci Prague Rocks na letišti v Letňanech, jejíž hlavní hvězdou byl Ozzy Osbourne. Davis hrál písně ze svého vlastního alba Black Labyrinth, které vydal v květnu téhož roku.



Manželství mezi Jonathanem a Deven Davisovými trvalo od roku 2004, po dvanácti letech požádal zpěvák o rozvod. Důvodem byla drogová a alkoholová závislost jeho ženy, která se dříve živila jako modelka a pornoherečka. Několikrát sice podstoupila léčbu, k návykovým látkám se ovšem pokaždé vrátila.

Před její smrtí předávkováním v srpnu 2018 dokonce hudebník soudně požádal o ochranu dvou společných synů, na kterých se měla dopouštět domácího násilí. S užíváním drog a nadměrným pitím měl přitom v mládí zkušenosti i Davis, který abstinuje už od roku 1998.



„Posledních deset let byla Deven velmi vážně nemocná. Trpěla duševní poruchou a její závislost byla vedlejším projevem její nemoci. Miloval jsem ji celou duší. Když to byla opravdu ona, byla úžasnou manželkou, maminkou a přítelkyní. Deven měla velké srdce a nikdy by záměrně neublížila nikomu ze svých blízkých a milovaných,“ uvedl frontman úspěšné kapely několik dní po tragickém úmrtí své choti.



Pionýři nu-metalu

Korn jsou považováni za jeden ze stavebních kamenů nu-metalu, metalového subžánru, který se začal rozvíjet v devadesátých letech. Vznikli v Kalifornii v roce 1993 a bezejmenné debutové album vydali o rok později. Jejich třinácti studiových desek se dosud celosvětově prodalo přes třicet pět milionů kopií. Ve sbírce mají dvě ceny Grammy i dvě sošky od televizní stanice MTV.



V České republice skupina poprvé koncertovala v roce 2005. Do pražské T-Mobile Arény tehdy přilákala zhruba osm tisíc lidí. Zatím poslední koncert u nás odehrála v roce 2017 ve Foru Karlín při příležitosti turné k desce The Serenity Of Suffering.