Numetaloví klasici opět v Praze. V O2 areně budou v listopadu koncertovat Korn

V roce 1994 změnila skupina Korn vydáním bezejmenného debutového alba hudební svět. Americká formace stanula u zrodu hudebně-společenského fenoménu jménem nu-metal. Valivá tempa, chytlavé groovy podladěné kytary, silné hiphopové vlivy a nervní atmosféra.
Následovaly další úspěšné desky jako Life Is Peachy (1996), Follow The Leader (1998), Untouchables (2002) nebo kontroverzní The Path Of Totality z roku 2011, na němž Korn spolupracovali se Skrillexem a dalšími dubstepovými producenty.
Skupina v čele se zpěvákem Jonathanem Davidem prodala celosvětově více než 40 milionů alb a získala dvě ceny Grammy. I nadále se snaží posouvat hranice metalového žánru a drží si stálou a oddanou fanouškovskou základnu.
RECENZE: Korn na albu Requiem s nadějí vzhlížejí ke světlu
Vstupenky na pražský koncert budou v prodeji od 20. března od 10:00 hodin v obvyklých předprodejích v ceně od 1750 Kč.