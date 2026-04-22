Kanye West přece jen v Praze? Koncert kontroverzního rapera plánují v Chuchli

David Chuchma
  16:22
Kontroverzní americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, by mohl letos v létě přeci jen vystoupit v Praze. Koncert se podle dostupných informací připravuje na koňském závodišti v Chuchle Aréně, kde by mohl přivítat až 50 tisíc diváků. Raper se snaží oživit svou kariéru, zanechává však zatím za sebou hlavně zrušené akce.
Raper Ye (Kanye West), 25. listopadu 2022 | foto: Profimedia.cz

Bianca Censori a Kanye West v New Yorku (červen 2025)
Bianca Censori a Kanye West (Řím, 7. srpna 2023)
Kim Kardashianová požádala po osmi letech o rozvod s raperem Kanyem Westem.
12 fotografií

„Vše je na dobré cestě, aby Ye u nás vystoupil,“ sdělila redakci iDNES.cz ředitelka areálu Zuzana Rambová. Na možné vystoupení upozornil server Page Not Found.

Zpěvák se v poslední době snaží domlouvat koncerty po celém světě, jeho plány ale často provázejí komplikace. Kvůli kontroverzním výrokům, včetně těch antisemitských, mu byl například odepřen vstup do Velké Británie, kde hodlal vystoupit na festivalu Wireless. Akci však kvůli jeho účasti začali opouštět sponzoři a festival byl nakonec celý zrušen.

Zrušen byl také jeho červnový koncert v Polsku, proti němuž se postavila i tamní ministryně kultury Marta Cienková.

Skeptický přístup k celé akci má i městská část Velká Chuchle. „O celé akci jsme byli my i magistrát informováni, akce ale podle nás naprosto převyšuje možnosti logistické i kapacitní. S uspořádáním koncertu ale nic neuděláme, akce má proběhnout na soukromém pozemku,“ uvedl pro redakci iDNES.cz starosta Velké Chuchle Jan Křen.

Areál zároveň řeší i praktické dopady na provoz dostihového závodiště. Kvůli plánované show, která může zahrnovat i výrazné světelné či laserové efekty, by mohli být ohroženi ustájení koně. „Těm, kteří u nás mají ustájené koně, jsme nabídli finanční kompenzaci za převoz jejich koní. Část zvířat potom plánujeme dát do zadních stájí, kde by měli zůstat mimo dosah show,“ vysvětlila Rambová pro Page Not Found.

Ye se zároveň v poslední době snaží napravit svou pověst. Veřejně se omluvil za dřívější antisemitské výroky a uvedl, že jeho chování souviselo s dlouhodobými psychickými problémy. V omluvě publikované v americkém tisku napsal, že „není nacista ani antisemita“ a že lituje svých činů.

Hudebník tvrdí, že jeho výrokům předcházely neléčené zdravotní potíže včetně poranění mozku a následných psychických problémů, které vedly až k diagnóze bipolární poruchy. Uvedl, že v manické epizodě ztratil kontakt s realitou a nyní podstupuje léčbu. Podle svých slov se snaží svůj život stabilizovat pomocí terapie, léků i změny životního stylu.

Kontroverze kolem přesunu ze Slovenska

Kontroverze provázely i plánovaný festival Rubicon na Slovensku minulý rok, kde byl Ye uveden jako hlavní hvězda. Organizátoři akci nakonec zrušili s odkazem na nepředvídatelné okolnosti, vnější tlak a logistické problémy. Proti koncertu vznikla petice, která rapera označila za jednoho z nejznámějších antisemitů.

Podle tehdejších informací slovenských médií se část programu i samotné vystoupení měly minulý rok na podzim přesunout právě do Prahy. Nakonec se tak nestalo a jednání pokračují až nyní.

Nejistotu kolem Rubiconu naznačovalo už dříve i pozastavení prodeje vstupenek. Na plánovaném místě konání u Bratislavy navíc ještě krátce před termínem nezačaly žádné přípravné práce.

Proti možnému přesunu koncertu do Prahy se už loni postavili čeští ochránci lidských práv. Iniciovali petici, ve které varovali před bezpečnostními riziky i šířením extremismu. Podle nich by akce mohla přitáhnout radikální skupiny z Česka i zahraničí.

Kriticky se vyjádřili i někteří pražští politici. Primátor Bohuslav Svoboda uvedl, že město by podobnou akci neorganizovalo a Praha podle něj „není místem pro antisemitismus“. Proti vystoupení se postavil i jeho tehdejší náměstek pro kulturu Jiří Pospíšil.

Zda se koncert v Chuchli skutečně uskuteční, zatím není definitivně potvrzeno. Podle vedení areálu ale jednání pokračují a projekt směřuje k realizaci.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

