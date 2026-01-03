Hudební události roku? Dorazí Cave, Lorde či Clapton, desky chystají Koller i Lucie

Hned zkraje roku odehraje v rámci oslav 70. narozenin dva koncerty v O2 universu kytarista Michal Pavlíček. Připomínat znovu stopu, kterou zanechal na české hudební scéně je zbytečné. Stačí připomenout, že na koncertech zahraje jak skladby Pražského výběru, Stromboli či tria BSP, tak i materiál z nové sólové desky Na obzoru, která vyjde 30. ledna. S novým albem se v roce 2026 přihlásí rovněž David Koller s věrným Kollerbandem za zády. Bude se jmenovat Nebudem se bát a hudebníci na něm již pilně pracují.
Známé už jsou také hlavní hvězdy letošního ročníku Colours of Ostrava.