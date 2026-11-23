„Z důvodu nemoci a na doporučení lékařů nemohou The Prodigy dnes večer vystoupit v Praze ani zítra ve Vídni. Upřímně se omlouváme všem, kteří se chystali na tyto dva koncerty přijít. Další informace poskytneme, jakmile to bude možné,“ stojí v oznámení na kapelním instagramovém účtu.
Dvojice Liam Howlett a Maxim měla vystoupit společně s dlouholetými spoluhráči Robem Hollidayem (kytara) a Leo Crabtreem (bicí). Koncert byl součástí turné European Tour 2026, v jehož rámci měli The Prodigy v Praze vůbec poprvé vystoupit v O2 areně. Aktuální informace najdou fanoušci na webu livenation.cz a na sociálních sítích Live Nation CZ.
The Prodigy patří mezi nejvýraznější jména taneční elektronické hudby. Jejich desky Music for the Jilted Generation (1994) a The Fat of the Land (1997) s hity jako Their Law, Voodoo People, Breathe, Firestarter nebo Smack my Bitch Up patří k zásadním albům žánru, z nichž druhá jmenovaná přinesla dodnes vzrušující kombinaci rockových kytar, energických beatů a jedovatých syntezátorových žahanců.
Tvůrčím mozkem kapely je skladatel Liam Howlett, výrazným členem byl zpěvák a tanečník Keith Flint, který v roce 2019 spáchal sebevraždu.