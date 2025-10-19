„Vždycky přijdu rád. Když jsem ještě nebyl tak populární, přál jsem si tady hrát a doufal, že mi jednou zavolají,“ vzpomínal Marek Ztracený, který se na akci vrátil už potřetí. Tentokrát dorazil plný plánů – po úspěšném letním turné a vyprodaných koncertech v Edenu oznámil další velkolepou událost: koncert na Letenské pláni. „Chci udělat něco, co tu dlouho nebylo a třeba už nikdy nebude,“ prozradil s úsměvem.
OBRAZEM: Český mejdan s Impulsem ovládl Michal David za klavírem i Habera
Zkušený hitmaker Michal David, který stál u zrodu Českého mejdanu s Impulsem, si pochvaloval atmosféru i hudební pestrost. „Letos je to devátý mejdan a já jsem vlastně byl zakladatelem toho prvního. Pomáhal jsem s produkcí, když se tento projekt rozjížděl,“ připomněl. Prozradil, že za sebou má nabitý rok – nové album Život je náš, spolupráci s kapelou Robbieho Williamse i dvě vyprodané O2 areny.
Olga Lounová se na akci představila nejen jako zpěvačka, ale i moderátorka. „Mám ráda obě role, protože když to moderuju, můžu být blíž divákům. A jako zpěvák zase přenáším emoce a myšlenky svých písní,“ popsala. Fanoušky dojala i osobní historkou – mezi dárky, které dostává, byla tentokrát i ručně háčkovaná krabička pro její dceru Arianne.
Zpěvák Xindl X si vystoupení užíval po svém: „Je to hezkej pocit dát si tady těch patnáct tisíc fanoušků, když si s námi zpívají naše písničky. To je prostě nádhera.“ Prozradil i kuriózní rituál své kapely – před koncertem vždy „vyzývají velkého Tříprsťáka“, aby nad nimi držel ochrannou ruku.
Na pódiu nechyběla ani kapela Jelen, která svým energickým setem roztančila publikum už od prvních minut. „Byli jsme první, kdo hrál, a lidi už byli rozjetý. Ta atmosféra je tady vždycky skvělá,“ řekl zpěvák Jindra Polák. A dodává, že letošní sezónu zakončí velkolepě, a to vyprodanou O2 arenou 13. prosince.
Zpěváci prozradili i něco ze zákulisí. Michal David se před koncertem na chvíli ukrývá mezi bednami, kde „medituje a připravuje se“, zatímco Marek Ztracený si žádá do šatny hlavně „ananas a broskvičky“. Kapela Jelen nedá dopustit na ručníky a Xindl X s úsměvem dodal, že hlídá, aby měl tým dost bezlepkového pečiva.
A jak všichni popsali atmosféru večera? „Hezký, český, rozjetý,“ vystihl ji Jindra Polák. „Přátelský, energický a dobrá nálada,“ dodal Marek Ztracený. A Xindl X to shrnul po svém: „Pohoda, pohoda a zase pohoda.“
