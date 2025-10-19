VIDEO: Zákulisí mejdanu s Impulsem. Hvězdy odhalily své rituály i rozmary

Autor:
  17:02
Na devátém ročníku tradiční akce Rádia Impuls se opět sešla hvězdná sestava české popové scény. Český mejdan s Impulsem i letos přinesl vše, co si fanoušci české hudby mohou přát – energii, emoce a humor. Na pódiu se vystřídali přední čeští interpreti, kteří se s redakcí iDNES.cz podělili nejen o své dojmy z večera, ale prozradili i své rituály, plány a (ne)překvapivé požadavky v zákulisí.

„Vždycky přijdu rád. Když jsem ještě nebyl tak populární, přál jsem si tady hrát a doufal, že mi jednou zavolají,“ vzpomínal Marek Ztracený, který se na akci vrátil už potřetí. Tentokrát dorazil plný plánů – po úspěšném letním turné a vyprodaných koncertech v Edenu oznámil další velkolepou událost: koncert na Letenské pláni. „Chci udělat něco, co tu dlouho nebylo a třeba už nikdy nebude,“ prozradil s úsměvem.

OBRAZEM: Český mejdan s Impulsem ovládl Michal David za klavírem i Habera

Zkušený hitmaker Michal David, který stál u zrodu Českého mejdanu s Impulsem, si pochvaloval atmosféru i hudební pestrost. „Letos je to devátý mejdan a já jsem vlastně byl zakladatelem toho prvního. Pomáhal jsem s produkcí, když se tento projekt rozjížděl,“ připomněl. Prozradil, že za sebou má nabitý rok – nové album Život je náš, spolupráci s kapelou Robbieho Williamse i dvě vyprodané O2 areny.

Olga Lounová se na akci představila nejen jako zpěvačka, ale i moderátorka. „Mám ráda obě role, protože když to moderuju, můžu být blíž divákům. A jako zpěvák zase přenáším emoce a myšlenky svých písní,“ popsala. Fanoušky dojala i osobní historkou – mezi dárky, které dostává, byla tentokrát i ručně háčkovaná krabička pro její dceru Arianne.

Zpěvák Xindl X si vystoupení užíval po svém: „Je to hezkej pocit dát si tady těch patnáct tisíc fanoušků, když si s námi zpívají naše písničky. To je prostě nádhera.“ Prozradil i kuriózní rituál své kapely – před koncertem vždy „vyzývají velkého Tříprsťáka“, aby nad nimi držel ochrannou ruku.

Český mejdan s Impulsem. (18. října 2025)
Michal David a Xindl X na Českém mejdanu s Impulsem (18. října 2025)
Palo Habera na Českém mejdanu s Impulsem (18. října 2025)
Marek Ztracený na Českém mejdanu s Impulsem (18. října 2025)
Michal David na Českém mejdanu s Impulsem (18. října 2025)
32 fotografií

Na pódiu nechyběla ani kapela Jelen, která svým energickým setem roztančila publikum už od prvních minut. „Byli jsme první, kdo hrál, a lidi už byli rozjetý. Ta atmosféra je tady vždycky skvělá,“ řekl zpěvák Jindra Polák. A dodává, že letošní sezónu zakončí velkolepě, a to vyprodanou O2 arenou 13. prosince.

Zpěváci prozradili i něco ze zákulisí. Michal David se před koncertem na chvíli ukrývá mezi bednami, kde „medituje a připravuje se“, zatímco Marek Ztracený si žádá do šatny hlavně „ananas a broskvičky“. Kapela Jelen nedá dopustit na ručníky a Xindl X s úsměvem dodal, že hlídá, aby měl tým dost bezlepkového pečiva.

A jak všichni popsali atmosféru večera? „Hezký, český, rozjetý,“ vystihl ji Jindra Polák. „Přátelský, energický a dobrá nálada,“ dodal Marek Ztracený. A Xindl X to shrnul po svém: „Pohoda, pohoda a zase pohoda.“

Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřela slavná americká herečka Diane Keatonová. Bylo jí 79 let

Ve věku 79 let zemřela americká herečka Diane Keatonová, která v roce 1978 dostala Oscara za roli Annie Hallové ve stejnojmenném filmu režiséra Woodyho Allena. Podle agentur to v sobotu sdělil mluvčí...

KVÍZ: Komik i mistr tíživého ticha. Jak dobře znáte filmové role Rudolfa Hrušínského?

Rudolf Hrušínský byl jedním z našich největších herců. Skvěle ztvárňoval role komediální, vážné i vyloženě tragické. Výtečně pracoval s hlasem i mimikou. V jednom pohledu vyjádřil, nač by jiní...

Trump před schůzkou se Zelenským mluvil s Putinem. Sejdou se v Budapešti

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se v Budapešti setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby jednali o ukončení války na Ukrajině. Uvedl to na síti Truth Social po čtvrtečním...

OBRAZEM: Koncert černého srdce. Zpěvák Yungblud přivolal do Prahy temnotu

Britský zpěvák a textař Yungblud zavítal do Prahy, kde pro své věrné fanoušky nazývající se Black hearts club (Klub černých srdcí) uspořádal velkolepou podívanou. Při koncertu ve Sportovní hale...

Český fotograf Třeštík vyfotil pro prestižní hudební magazín Slashe z Guns N’ Roses

Málokterý český fotograf dostane příležitost profesionálně vyfotografovat světovou rockovou hvězdu, jejíž portrét se následně objeví na titulní straně prestižního hudebního magazínu Guitar World....

VIDEO: Zákulisí mejdanu s Impulsem. Hvězdy odhalily své rituály i rozmary

Na devátém ročníku tradiční akce Rádia Impuls se opět sešla hvězdná sestava české popové scény. Český mejdan s Impulsem i letos přinesl vše, co si fanoušci české hudby mohou přát – energii, emoce a...

19. října 2025  17:02

RECENZE: Náměsíčná divá Bára. Tenorista Villazón režíruje v Metropolitní

Newyorská Metropolitní opera zahájila letošní sezonu sobotních kinopřenosů operou Náměsíčná od Vincenza Belliniho. Novou inscenaci režíroval Rolando Villazón, který poté, co se dostal do hlasových...

19. října 2025  15:55

Na Strahov si nás vybral sám „boss“ Mick Jagger, vzpomíná Vladimír Mišík

Premium

Rok po vydání desky Vteřiny, měsíce a roky vyšlo Vladimíru Mišíkovi nové album. Nikoliv studiové, ale koncertní. Nese název 24/11/2019 a zachycuje vystoupení, které zpěvák v daný den odehrál v...

19. října 2025

OBRAZEM: Český mejdan s Impulsem ovládl Michal David za klavírem i Habera

Do pražské O2 arény se po roce vrátil Český mejdan s Impulsem. Na pódiu se představil Marek Ztracený, kapela Jelen, Marie Rottrová nebo Michal David. Ten během jedné z písní sdílel pódium s další...

19. října 2025  11:19

Zemřel skladatel Klaus Doldinger, autor znělky kultovního seriálu Místo činu

Ve věku 89 let zemřel německý skladatel a saxofonista Klaus Doldinger. Agentuře DPA to v sobotu potvrdila Doldingerova manželka. Významný jazzový hudebník je autorem znělky kultovního německého...

18. října 2025  17:52

GLOSA: Na pavouky, nebo na kočky? Domácí novinka má příjemnější ráz

Pro rodinné výpravy s dětmi se v kinech nabízejí dvě novinky, domácí animovaný příběh Websterovi: Příběhy na pavoučím vlákně a americký kombinovaný snímek Gábinin kouzelný domek ve filmu.

18. října 2025  16:15

OBRAZEM: Koncert černého srdce. Zpěvák Yungblud přivolal do Prahy temnotu

Britský zpěvák a textař Yungblud zavítal do Prahy, kde pro své věrné fanoušky nazývající se Black hearts club (Klub černých srdcí) uspořádal velkolepou podívanou. Při koncertu ve Sportovní hale...

18. října 2025  15:31

RECENZE: Z ženského údělu vykouzlil Pohled do slunce hypnotizující obrazy

60 % Premium

Těžko by se našel jiný film, jehož hrdinové, respektive hrdinky se zabývají fenoménem smrti s takovou posedlostí jako postavy snímku Pohled do slunce. Příběh, který Německo posílá do bitvy o...

18. října 2025

„Vyčkejte na program, kultura je náš poklad.“ Klempíř se ohradil vůči petici

Pět set umělců se podepsalo pod otevřený dopis adresovaný prezidentu Petru Pavlovi a pravděpodobnému příštímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Prosí je, aby nesvěřovali resort kultury nikomu za...

18. října 2025  12:46

Napíšu mu a uvidíme. Jak v pražském DOXu zažehli poslední plamen Davida Lynche

Výstava Davida Lynche Up in Flames je vůbec prvním projektem v České republice, jenž představuje jeho výtvarnou tvorbu. Kurátor Otto M. Urban výstavu připravoval přímo s Lynchem. „Byl to poslední...

18. října 2025  11:17

TELEVIZIONÁŘ: Fuj, hnusní! Ale i ohromně zábavní animovaní manželé Prevítovi

Do nekonečné diskuse o vhodnosti či nevhodnosti výstředních příběhů Roalda Dahla pro děti přibude premiérová a hodně křiklavá položka: streamovací služba Netflix nasazuje komedii Prevítovi.

18. října 2025  8:25

Ve věku 96 let zemřel Milan Dobeš, světově respektovaná osobnost výtvarného umění

Ve věku 96 let zemřel v pátek průkopník světového kinetického a konstruktivistického umění Milan Dobeš, který vystavoval s ikonami výtvarného umění včetně Andyho Warhola či Victora Vasarelyho. Svou...

17. října 2025  19:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.