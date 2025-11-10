Koncert pro budoucnost bude i letos na Václaváku. Modlitbu pro Martu zazpívá Langerová

Vedle státní hymny v podání Anny Vaverkové a Modlitby pro Martu od Anety Langerové návštěvníky koncertu pro budoucnost a diváky jeho livestreamu čeká deset hudebních vystoupení. Mezi hudebními vystoupeními dostanou prostor řečníci.
„Cílem Koncertu pro budoucnost bylo vždy hledání cest, jak spojovat lidi a podněcovat občanský dialog, který posiluje naši svobodu a demokracii. Na příkladu řady demokratických zemí dnes vidíme, že tyto hodnoty nejsou ani zdaleka samozřejmostí, jak se ještě pár let zpět mohlo zdát. I proto letos dáváme v programu dosud nejvíce prostoru našim spoluobčanům z celé republiky, aby zazněl jejich hlas. Jde také o výrazný symbol spojení celé země a ukázku odhodlání stát za hodnotami získanými za sametové revoluce,“ uvedl pořadatel akce Jan Gregar.
|
Oslavy sametové revoluce vyvrcholily. Václavák hostil Koncert pro budoucnost
Vedle řečnických vystoupení významných osobností, které Koncert pro budoucnost tradičně do programu zve, proto tentokrát prostor dostanou také videovzkazy občanů, s nimiž mluvil štáb takzvaného Pojízdného Václaváku, který od 17. října dva týdny křižoval Česko. Divákům sdělí svůj pohled na takzvané pojistky demokracie, které jsou letošním tématem programu.
Ke každé z osmi pojistek se vyjádří také ústavní soudce Jan Wintr, ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek, politický geograf Michael Romancov, novinářka Lenka Kabrhelová, herečka Sarah Haváčová, influencer Jan Špaček, novinář a šéfredaktor SeznamZpráv Robert Čásenský a zakladatel Skautského institutu Miloš Říha alias Šípek. Prostor k vyjádření dostanou také lidé na místě v obecenstvu. Zhruba v 18:20 je totiž na programu průzkum mezi diváky v režii dokumentaristy a autora projektu czeXperiment Jana Látala.
V hudebním programu účast přislíbili The Silver Spoons, Jaroslav Hutka, Vypsaná fixa, Jasná Páka s Davidem Kollerem, Bára Poláková, Fvck_Kvlt, Anki, Wyfe, Prago Union a Dušan Vlk.
Akce, která tradičně vedle kultury a zábavy otevírá také aktuální společenská témata, každoročně přiláká desetitisíce lidí. Pořadatelem je občanské sdružení Nerudný fest.