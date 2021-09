O víkendu konečně O2 arena ožije hudbou. Na Queen Relived mizí vstupenky

Hned třikrát za sebou zahraje v O2 areně nejslavnější revival kapela u nás Queenie. Půjde o první velké akce uskutečněné v O2 areně po 18 měsících, kdy byl kulturní i sportovní provoz haly přerušen pandemií koronaviru.

Koncertní megashow Queen Relived může proběhnout díky podmínkám pro rozvolnění kultury, které vláda schválila před dvěma týdny a umožňuje uskutečnit koncerty s plnou kapacitou diváků.



Zdá se, že diváci možnost návratu na velké akce oceňují. Prodejce lístků Ticketportal hlásí, že kapacita haly postupně mizí a například sektor stání u pódia je na páteční a sobotní termín již téměř vyprodaný. Volné kapacity jsou zatím na nedělním koncertu, ale to se může velice rychle změnit.

Megashow Queen Relived s rozpočtem několika desítek milionů korun snese srovnání s koncerty největších zahraničních hvězd. Výjimečná show s ohromnou výpravou se ponese v duchu oslav nedožitých 75. narozenin Freddieho Mercuryho, které připadají přímo na poslední termín trojkoncertu.

„Ani nedokážu vylíčit, jakou máme obrovskou radost, že se koncertů v O2 areně po roce a půl konečně dočkáme – my i naši fanoušci. Queen Relived byla od začátku plánovaná jako monstrózní show, která v českých podmínkách snese srovnání snad jen se show Leoše Mareše. Navíc dlouhý kulturní půst jí dodává úplně jiný rozměr. Slogan The Show Must Go On tímto nabývá nového významu. Jsme nadšení, že právě Queenie mohou být těmi, kdo O2 arenu znovu otevřou, a odstartují tak celou řadu úžasných akcí. Show musí pokračovat!“ zve na koncerty frontman Queenie Michael Kluch.

Diváci se mohou těšit nejen na nejslavnější hity Queen v původních aranžích i tóninách, ale také na nejmodernější technologie a světelnou a multimediální show. Velkoryse pojatou scénu ve zlato-černém dekoru navrhl uznávaný stage designer Martin Hruška, který se podílel například na podobě koncertů Karla Gotta, Leoše Mareše či Madonny. Součástí výpravy budou také pohyblivé části pódia, které se budou vznášet i nad publikem, obří obrazovky, pyrotechnika a další efekty.