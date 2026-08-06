Samotný koncertní areál se stavil téměř měsíc. Už minulý týden naproti fotbalovému stadionu Sparty rostla obrovská tribuna, konstrukce, i zákulisní zázemí.
Marek Ztracený v týdnu prozradil, že fanoušky čeká velké překvapení, které je až nebezpečné. Během generální zkoušky bylo vidět, jak létá s pianem nad pódiem i prostorem pro publikum. Šlo také zahlédnout zpěvačku Martu Jandovou, zřejmě jednoho z hostů koncertu.
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Počasí by v pátek mělo přát, teploty se budou pohybovat kolem 26 stupňů Celsia, a k večeru pomalu klesat až k 19 °C. Na teplo je však koncert připraven. V areálu se bude nacházet dostatečné množství občerstvení, rozprašovače vody a v záloze budou kropicí hasičský vůz a lékařská služba. V den akce prý se bude o hladký průběh starat až 700 zaměstnanců.
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Na pražské Letenské pláni v minulosti koncertovali zvučná jména světové hudby včetně „krále popu“ Michaela Jacksona a skupiny Rolling Stones.
Koncert Marka Ztraceného
Praha, Letná – 7. srpna 2026
Koncert rodáka z Železné Rudy na Letné začíná v pátek ve 20:00, dopravní opatření ale odstartují mnohem dřív. Dopravní podnik vyšle do ulic speciální polookružní tramvajovou linku už od 16:00. Policisté budou z Letné odklánět osobní automobilovou dopravu.
Pražští policisté navíc vyzvali návštěvníky koncertu, aby do centra města nejezdili auty, ale vozy zaparkovali na okraji města na P+R parkovištích.
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Dopravní obsluhu v okolí Letenské pláně bude odpoledne zajišťovat tramvaj linky 44. Vozy pojedou polookružně, tedy pouze v jednom směru, a to na trase Špejchar – Sparta – Letenské náměstí – Kamenická – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště – Nádraží Holešovice – Ortenovo náměstí – Vltavská – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Korunovační – Sparta. Jezdit budou každých 5 minut, a to až do 19. hodiny.
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Po skončení koncertu bude posílena linka metra A. „Návštěvníkům koncertu doporučujeme využít stanici metra Hradčanská, která je v docházkové vzdálenosti,“ uvedl dopravní podnik. Na lince C z Holešovic do Kačerova budou zkrácené intervaly.