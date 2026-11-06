Vzpomenete si, kdy jste vzal poprvé do ruky kytaru?
V roce 1962. V Plzni jsme bydleli v činžáku a jedna partaj si tam koupila černobílou televizi. To byla tehdy vzácnost. Se sousedy jsme se scházeli a dívali se na filmy a sportovní přenosy. Televize vysílala i pořady s písničkami, kde vystupovala Eva Pilarová, Waldemar Matuška a další zpěváci z generace 60. let. Jednou mi máma povídá: „To je tak pěkný! Koupím ti kytaru a naučíš se na ni hrát.“ Byl jsem samouk, ale měl jsem štěstí. O rok později jsme v deváté třídě na základce objevili stejné šílence. Uměli jsme úplný hovno, ale založili jsme kapelu. Hrát jsme se učili podle magneťáku Sonet, na který jsme nahrávali západní hity z Radia Luxembourg. Tehdy vyletěli Beatles, ale ti se mi moc nelíbili. Zato Rolling Stones, to byla syrová symuzika, stejně jako moje povaha.
Manželka nějakého bolševického papaláše viděla hrát na Zlatém slavíku. Měli jsme bílé košile a bílé džíny, ale nepomohlo to. „To je hrůza!“ zděsila se prý, a tak nás zakázali.