Židovská obec protestuje proti koncertu severoirských Kneecap na Rock for People

Kapela Kneecap | foto: archiv Rock for People

„Vážené vedení festivalu Rock for People, jako Federace židovských obcí v České republice se na Vás obracíme s naléhavou výzvou k přehodnocení účasti severoirské kapely Kneecap na letošním ročníku Vašeho festivalu. Kapela Kneecap opakovaně vzbudila kontroverze otevřenou podporou extremistických a teroristických skupin a neskrývaným antisemitismem. Její členové veřejně skandovali hesla jako ’Up Hamas, Up Hezbollah’, na koncertních pódiích promítali hesla volající po zničení Izraele a na sociálních sítích pózovali s vlajkou Hizballáhu či s knihou Hasana Nasralláha,“ stojí v otevřeném dopise, podepsaném Petrem Papouškem, předsedou Federace židovských obcí v České republice, a Karolem Efraimem Sidonem, ted jejím vrchním rabínem.

Oba dále připomínají, že proti jednomu z členů kapely bylo před několika dny ve Spojeném království vzneseno obvinění z trestného činu v souvislosti s podporou terorismu a že vystoupení Kneecap byla zrušena v Německu, ve Spojených státech byli členové kapely zbaveni vízové podpory a aktuálně čelí vyšetřování britské protiteroristické jednotky.

„Svoboda projevu má své limity. Glorifikace násilí, výzev k zabíjení a podpora organizací usilujících o likvidaci jiných národů do veřejného prostoru nepatří. Přítomnost Kneecap na Vašem festivalu by byla nejen morálně nepřijatelná, ale i nebezpečná – vyslala by vzkaz, že je v pořádku normalizovat nenávist, antisemitismus a násilí,“ píše se dále ve výzvě, která je k přečtení i na Facebooku Federace židovských obcí.

„Rock for People má pověst moderního a otevřeného festivalu. Věříme, že sdílíte hodnoty demokracie, lidských práv a odmítnutí nenávisti. Proto Vás žádáme, abyste vystoupení kapely Kneecap zrušili. Nejde pouze o hudbu. Jde o to, jaké hodnoty jsme jako společnost ochotni tolerovat – a které musíme odmítnout,“ uzavírají Petr Papoušek a Karol Efraim Sidon svou výzvu.

Vyjádření druhé strany, tedy pořádající agentury festivalu zní takto: „Vnímáme situaci a zvažujeme další kroky. Festival Rock for People je apolitický a je postavený na respektu ke svobodě projevu v rámci umělecké tvorby, na jejímž základě interprety vybíráme. Každý účinkující nese odpovědnost za svůj projev v souladu se zákony. Na festivalu vystoupí téměř 200 interpretů, což nabízí fanouškům široké možnosti výběru.“