„Svobodnou Palestinu!" volali rapeři Kneecap u Paříže. Festival přišel o dotace

9:30
  9:30
Irská rapová skupina Kneecap během vystoupení na hudebním festivalu Rock en Seine na předměstí Paříže opět kritizovala Izrael za válku v Pásmu Gazy. Koncert se uskutečnil navzdory námitkám židovských organizací a francouzských vládních představitelů.
Skupina Kneecap na hudebním festivalu v Glastonbury. (28. června 2025)

Skupina Kneecap na hudebním festivalu v Glastonbury. (28. června 2025) | foto: Reuters

Místní úřady letos každoročnímu festivalu odebraly dotace poté, co organizátoři ponechali irské trio na seznamu vystupujících. Píše o tom agentura AFP.

„Svobodnou Palestinu!“ provolávali členové skupiny z Belfastu na začátku nedělního vystoupení a rozvášnili nadšené publikum, v němž byly vidět tradiční palestinské šátky kefíji i irské dresy.

Během svého vystoupení se Kneecap několikrát zmínili situaci v Gaze. „Pokud tomu neříkáte genocida, jak tomu říkáte?“ tázali se a označili izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za válečného zločince, píše AFP.

Francouzský ministr vnitra Bruno Retailleau před koncertem uvedl, že úřady budou bedlivě sledovat „jakékoli antisemitské výroky, ospravedlňování terorismu nebo podněcování k nenávisti“.

Obec Saint-Cloud, kde se Rock en Seine koná, poprvé odebrala festivalu dotaci ve výši 40 tisíc eur (982 tisíc Kč). Region Île-de-France, který zahrnuje Paříž, rovněž zrušil financování letošního ročníku. Tyto kroky však neohrožují životaschopnost festivalu, jehož rozpočet se tento rok pohyboval mezi 16 a 17 miliony eur (přibližně 417 milionů Kč).

Londýnský soud minulý týden odročil jednání o obvinění rapera skupiny Liama Óg Ó hAnnaidha, vystupujícího pod jménem Mo Chara, z podpory terorismu. Raper měl údajně na koncertě v Londýně na konci minulého roku ukazovat vlajku libanonského Hizballáhu, který je v Británii na seznamu teroristických organizací.

Britská policie nedávno zastavila vyšetřování kapely kvůli údajným protiizraelským heslům na festivalu Glastonbury pro nedostatek důkazů.

Maďarské úřady skupině Kneecap kvůli jejím postojům zakázaly vstup do země, kde měla v srpnu vystoupit na hudebním festivalu Sziget. Koncert tria ve Vídni plánovaný na začátek září pořadatelé zrušili z údajných bezpečnostních důvodů.

