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GLOSA: Žádný namazaný stroj, jen spousta emocí. Hvězdy klavíru zářily

Věra Drápelová
  17:00
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Anna Vinnickaja na Klavírním festivalu Rudolfa Firkušného 2026

Anna Vinnickaja na Klavírním festivalu Rudolfa Firkušného 2026 | foto: Petra Hajská

Anna Vinnickaja na Klavírním festivalu Rudolfa Firkušného 2026
Anna Vinnickaja na Klavírním festivalu Rudolfa Firkušného 2026
Grigorij Sokolov na Klavírním festivalu Rudolfa Firkušného 2026
Grigorij Sokolov na Klavírním festivalu Rudolfa Firkušného 2026
6 fotografií
Letošní Klavírní festival Rudolfa Firkušného nabídl v Rudolfinu mimo jiné i dva večery dvou osobností, které dělí věkový rozdíl přes třicet let, ale jejichž výkony byly v obou případech na nejvyšší úrovni. Anna Vinnickaja a Grigorij Sokolov se vrátili do Prahy.

Oba již na festivalu, věnovaném památce proslulého českého klavíristy a zaštítěném Pražským jarem, vystupovali, a pokaždé s velkým úspěchem. Oba mají kořeny v Rusku, ale už dlouhá léta žijí v zahraničí. Grigorij Sokolov v Itálii, Anna Vinnickaja v Německu.

Třiačtyřicetiletá Vinnickaja do velkého klavírního světa vstoupila roku 2007, kdy jako teprve druhá žena zvítězila v bruselské Soutěži královny Alžběty. Od roku 2009 působí i jako profesorka klavíru na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku. Na Firkušného festivalu poprvé vystoupila roku 2022, kdy nadchla mimo jiné svým podáním klavírní verze skladby Maurice Ravela La Valse.

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Bláznivé variace

Podobně vděčnou skladbu zvolila i pro první polovinu nynějšího recitálu, ale ještě před ní začala zcela tiše a v poklidu - Třemi intermezzy od Johannesa Brahmse, jenž je charakterizoval jako „ukolébavky mých smutků“. Hned vynikl její měkounký úhoz, smysl pro poezii, jemné odlišení barev a zpěvnost.

Tyto přednosti pak doslova pozlatily Variace na Corelliho téma od Sergeje Rachmaninova. Ten si v nich pohrál s tématem ze slavné barokní Houslové sonáty č. 12 od Arcangela Corelliho, jenž v ní zpracoval španělskou taneční melodii „La Follia“ neboli něco jako bláznivý tanec. Rachmaninov barokní hudbu sice tak trochu přejel romantickým parním válcem, ale jednotlivé variace prozrazují výjimečnou kompoziční dovednost a především virtuozitu skladatele, jenž byl rovněž koncertním pianistou.

Vinnickaja patří k těm špičkovým umělcům, kteří i při hraní extrémně náročných a efektních skladeb zůstávají uctivě v pozadí, nepředvádějí se a nechávají mluvit hudbu samotnou. Náročnost pak člověk vnímá jen tak mimoděk a výsledek není v žádném případě prvoplánový. Tento dar pianistka uplatnila i v Sonátě č. 3 od Alexandera Nikolajeviče Skrjabina, skladatele z přelomu 19. a 20. století, kdy se romantismus přeléval do nových směrů. Podtitul Stavy duše vypovídá o obsahu skladby, v níž se divoká vášeň střídá s melancholií.

Vinnickaja přirozeně a lehce provedla posluchače složitými rytmickými vrstvami, hustým předivem mnoha hlasů, které zněly čitelně, ne pouze jako zvukové šmouhy, a zvládla i obrovské dynamické kontrasty od křehkého pianissima až po téměř orchestrální znějící plochy. I s ohledem na fyzickou náročnost takové skladby její hra pořád působila „lidsky“, ne jako skvěle namazaný stroj, ale jako předání hluboké emoce.

Anna Vinnickaja na Klavírním festivalu Rudolfa Firkušného 2026
Anna Vinnickaja na Klavírním festivalu Rudolfa Firkušného 2026
Anna Vinnickaja na Klavírním festivalu Rudolfa Firkušného 2026
Grigorij Sokolov na Klavírním festivalu Rudolfa Firkušného 2026
6 fotografií

Po rozdrásaném a masivním Skrjabinovi působila Sonáta pro klavír č. 3 od Fryderyka Chopina se svými belcantovými inspiracemi spíš uklidňujícím dojmem. I ona je však technicky velice obtížná, byť jakoby „nenápadně“, ve smyslu křišťálově průzračné prstové virtuozity a citové zjitřenosti. Lehké, pružné prsty pianistky s tím neměly žádný problém a dokázaly vyzpívat provázanou kantilénovou melodii, což je na klavíru velká výzva.

Jako přídavky Vinnickaja publiku zahrála ještě Preludium e moll od J. S. Bacha v úpravě Alexandra Silotiho a část O cizích zemích a lidech z cyklu Dětské scény od Roberta Schumanna.

Ani gesto navíc

Šestasedmdesátiletý Grigorij Sokolov patří k umělcům, k nimž se hodí přízvisko živá legenda. Na letošním festivalu zahrál dvě rozměrné sonáty - napřed Sonátu B dur od Franze Schuberta a po pauze Sonátu č. 3 Johannesa Brahmse. Zatímco Schubert skladbu psal nedlouho před smrtí, Brahms tu svou komponoval ve dvaceti letech.

Schubert nebyl virtuos jako Chopin, ale jeho nezaměnitelný rukopis s výraznými melodickými nápady se projevuje i v této pozdní skladbě, prolínající světla a stíny a melancholii se smířením. Sokolov ji hrál soustředěně, introvertně, bez zbytečného patosu, jako hlubokou neokázalou meditaci.

Brahms je mnohem hutnější než Schubert a Sokolov předvedl čítankovou symfonickou mohutnost bez pocitu přehuštěnosti. Okouzloval úhozem, který měl nevídanou hloubku, byl zase jiný než u Schuberta a vykresloval úplně jiné barvy. Celá pianistova prezentace na pódiu je jakoby strohá a oproštěná od všeho nepodstatného - o žádném gestu se nedá říct, že by bylo navíc, či dokonce že by bylo teatrální. Jde jen a jen o hudbu.

Vitalita bělovlasého pianisty je v jeho věku úctyhodná - po obou dlouhých a obtížných skladbách se vůbec nezdál unaven a zahrál ještě šest přídavků - tři od Brahmse a po jednom od Chopina, Skrjabina a Bacha. Bylo tedy skvělé zažít po sobě poetičnost Anny Vinnické a nadhled a vitalitu Grigorije Sokolova.

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