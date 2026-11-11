Oba již na festivalu, věnovaném památce proslulého českého klavíristy a zaštítěném Pražským jarem, vystupovali, a pokaždé s velkým úspěchem. Oba mají kořeny v Rusku, ale už dlouhá léta žijí v zahraničí. Grigorij Sokolov v Itálii, Anna Vinnickaja v Německu.
Třiačtyřicetiletá Vinnickaja do velkého klavírního světa vstoupila roku 2007, kdy jako teprve druhá žena zvítězila v bruselské Soutěži královny Alžběty. Od roku 2009 působí i jako profesorka klavíru na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku. Na Firkušného festivalu poprvé vystoupila roku 2022, kdy nadchla mimo jiné svým podáním klavírní verze skladby Maurice Ravela La Valse.
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Bláznivé variace
Podobně vděčnou skladbu zvolila i pro první polovinu nynějšího recitálu, ale ještě před ní začala zcela tiše a v poklidu - Třemi intermezzy od Johannesa Brahmse, jenž je charakterizoval jako „ukolébavky mých smutků“. Hned vynikl její měkounký úhoz, smysl pro poezii, jemné odlišení barev a zpěvnost.
Tyto přednosti pak doslova pozlatily Variace na Corelliho téma od Sergeje Rachmaninova. Ten si v nich pohrál s tématem ze slavné barokní Houslové sonáty č. 12 od Arcangela Corelliho, jenž v ní zpracoval španělskou taneční melodii „La Follia“ neboli něco jako bláznivý tanec. Rachmaninov barokní hudbu sice tak trochu přejel romantickým parním válcem, ale jednotlivé variace prozrazují výjimečnou kompoziční dovednost a především virtuozitu skladatele, jenž byl rovněž koncertním pianistou.
Vinnickaja patří k těm špičkovým umělcům, kteří i při hraní extrémně náročných a efektních skladeb zůstávají uctivě v pozadí, nepředvádějí se a nechávají mluvit hudbu samotnou. Náročnost pak člověk vnímá jen tak mimoděk a výsledek není v žádném případě prvoplánový. Tento dar pianistka uplatnila i v Sonátě č. 3 od Alexandera Nikolajeviče Skrjabina, skladatele z přelomu 19. a 20. století, kdy se romantismus přeléval do nových směrů. Podtitul Stavy duše vypovídá o obsahu skladby, v níž se divoká vášeň střídá s melancholií.
Vinnickaja přirozeně a lehce provedla posluchače složitými rytmickými vrstvami, hustým předivem mnoha hlasů, které zněly čitelně, ne pouze jako zvukové šmouhy, a zvládla i obrovské dynamické kontrasty od křehkého pianissima až po téměř orchestrální znějící plochy. I s ohledem na fyzickou náročnost takové skladby její hra pořád působila „lidsky“, ne jako skvěle namazaný stroj, ale jako předání hluboké emoce.
Po rozdrásaném a masivním Skrjabinovi působila Sonáta pro klavír č. 3 od Fryderyka Chopina se svými belcantovými inspiracemi spíš uklidňujícím dojmem. I ona je však technicky velice obtížná, byť jakoby „nenápadně“, ve smyslu křišťálově průzračné prstové virtuozity a citové zjitřenosti. Lehké, pružné prsty pianistky s tím neměly žádný problém a dokázaly vyzpívat provázanou kantilénovou melodii, což je na klavíru velká výzva.
Jako přídavky Vinnickaja publiku zahrála ještě Preludium e moll od J. S. Bacha v úpravě Alexandra Silotiho a část O cizích zemích a lidech z cyklu Dětské scény od Roberta Schumanna.
Ani gesto navíc
Šestasedmdesátiletý Grigorij Sokolov patří k umělcům, k nimž se hodí přízvisko živá legenda. Na letošním festivalu zahrál dvě rozměrné sonáty - napřed Sonátu B dur od Franze Schuberta a po pauze Sonátu č. 3 Johannesa Brahmse. Zatímco Schubert skladbu psal nedlouho před smrtí, Brahms tu svou komponoval ve dvaceti letech.
Schubert nebyl virtuos jako Chopin, ale jeho nezaměnitelný rukopis s výraznými melodickými nápady se projevuje i v této pozdní skladbě, prolínající světla a stíny a melancholii se smířením. Sokolov ji hrál soustředěně, introvertně, bez zbytečného patosu, jako hlubokou neokázalou meditaci.
Brahms je mnohem hutnější než Schubert a Sokolov předvedl čítankovou symfonickou mohutnost bez pocitu přehuštěnosti. Okouzloval úhozem, který měl nevídanou hloubku, byl zase jiný než u Schuberta a vykresloval úplně jiné barvy. Celá pianistova prezentace na pódiu je jakoby strohá a oproštěná od všeho nepodstatného - o žádném gestu se nedá říct, že by bylo navíc, či dokonce že by bylo teatrální. Jde jen a jen o hudbu.
Vitalita bělovlasého pianisty je v jeho věku úctyhodná - po obou dlouhých a obtížných skladbách se vůbec nezdál unaven a zahrál ještě šest přídavků - tři od Brahmse a po jednom od Chopina, Skrjabina a Bacha. Bylo tedy skvělé zažít po sobě poetičnost Anny Vinnické a nadhled a vitalitu Grigorije Sokolova.