TRENDY V KLIPECH: Verona hlásí comeback, The Weeknd natočil klip na mobil

Verona – Na mě nečekej

Verona vznikla v roce 2002 a tvořil ji tehdy skladatel Peter Fider, který byl zároveň producentem skupin Holki nebo Le Monde, a zpěvačka Markéta Jakšlová. S hity Náhodou, Krásnej den, Nejsi sám nebo Kde lásku brát bodovala Verona na diskotékách i tehdejších hitparádách.

Hlasujte v KitKat Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě KitKat Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

V roce 2017 se Markéta Jakšlová rozhodla upřednostnit rodinu a sólovou kariéru a Fider vzal na její místo finalistku první řady soutěže Česko Slovensko má talent a třetí řady Česko Slovenské SuperStar Veroniku Stýblovou.

Nová Verona se ale pomalu ztrácela ze scény. Až doteď. Pro svůj comeback nachystala song Na mě nečekej, kterým přímo navázala na své dvacet let staré hity. „Říkejme tomu třeba návrat ke kořenům,“ napsal k novince Peter Fider. A vyplatilo se. Píseň se dostala na 4. místo v trendech na Youtube a nyní zabojuje o postup i v KitKat Óčko Chart.

The Weeknd – Dancing In The Flames

Píseň je z nadcházejícího Weekndova alba Hurry Up Tomorrow, které by mělo vyjít ještě letos a uzavřít trilogii, jež začala deskou After Hours a pokračovala albem Dawn FM. Na Dancing In The Flames pracoval kanadský zpěvák se svými dlouhodobými spolupracovníky ze Švédska Oscarem Holterem a Maxem Martinem. Popisuje divokou noční jízdu autem, kdy obrazy jízdy, bouraček a plamenů jsou metaforou vášnivého až destruktivního vztahu.

Videoklip režíroval Anton Tammi a celý ho natočil na tehdy ještě nevydaný iPhone 16 Pro.

Orion, Čistychov feat. Fejbs – 2 Chudáčci

Orion, známý z kapely Peneři strýčka Homeboye a slovenský rapper Čistychov z formace Názov Stavby se potkávali přes dvacet let, než se domluvili na společném projektu. Vydali desku Mamuti L.P. a přizvali na ni i řadu hostujících rapperů.

Křest desky proběhne nejprve v Bratislavě 4. října a o šest dní později také v pražském Lucerna Music Baru. Kromě toho Orion a Čistychov vystoupí během října v Košicích, Plzni, Banské Bystrici a v Brně.

Teddy Swims – Bad Dreams

Americký písničkář Teddy Swims začínal covery klasických hitů, které nahrával na Youtube. S vlastní tvorbou zazářil loni hitem Lose Control, s nímž se dostal na první příčku prestižní hitparády Billboard.

Získal čtyři nominace na ceny MTV včetně nejlepšího nováčka. Aktuálně je Swims na turné po Spojených státech, ale v listopadu zavítá i do Evropy. Vystoupí v Londýně, Paříži a Basileji.