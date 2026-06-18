Ben Cristovao a kytarista Kiss? Všechno klaplo perfektně, pochvaluje si zpěvák

„Neměli jsme moc času na zkoušení, jen hodinu před samotným vystoupením. Ale věděli jsme, že to rozjedeme a dopadlo to ještě lépe, než jsme čekali,“ prozradil v rozhovoru těsně po koncertu Tommy Thayer.
CELÉ INTERVIEW
Ben Cristovao doplnil, že při zkoušce cítil velkou nervozitu. „Pletl jsem texty, bál jsem se, že to na pódiu pokazím a netušil jsem, jak naše společná píseň Bikerock zabere. Ale měl jsem jsem představu, jak do ní zapojit publikum a nakonec to všechno klaplo perfektně. Užíval jsem si každou vteřinu na pódiu. V jednom momentu jsem klečel a nemohl dělat nic jiného než se šťastně usmívat,“ svěřil se ještě pro Óčko Star Ben Cristovao.
„V Česku je spousta milovníků rock’n’rollu. Věděl jsem, že se na festivalu sejde dobré publikum, které na naši hudbu bude skvěle reagovat,“ dodal přesvědčeně Tommy Thayer. K České republice má kytarista Kiss – poprvé s kapelou vystoupil v roce 2002 – velmi vřelý vztah. Pochází odsud jeho přítelkyně Vivien Kybic, dcera zesnulého frontmana kapely Turbo Richarda Kybice, s níž má rok a půl starou dcerku.
Jak došlo k jejich spolupráci, vysvětlil Ben Cristovao: „Může za to můj manažer Lukáš. Říkal mi, že Tommy sem často jezdí a proč mu tedy nenapsat, jestli by ho nezajímala spolupráce. Takže to Lukáš zkusil a jednoho dne mi říká, že Tommy odepsal, že bychom se mohli sejít. A zbytek je historie.“
„Nebo spíš KISStorie,“ dodává s úsměvem Tommy Thayer. Součástí týmu Kiss byl už od roku 1994, když o dva roky později došlo k reunionu klasické sestavy, pomáhal kytaristovi Ace Frehleymu a bubeníkovi Peteru Crissovi připomenout si své party z repertoáru ze 70. let. A když se Frehley i Criss museli o několik let později znovu odporoučet, stal se Tommy Thayer novým sólovým kytaristou Kiss. Co se týče make-upu, převzal po Ace Frehleym jeho masku vesmířana, s čímž mělo nemálo skalních fandů staré sestavy a právě Frehleyho problém.