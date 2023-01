Nechci přestat koncertovat, ale je to nutné, říká Paul Stanley z Kiss

Turné s názvem End of the Road má definitivně ukončit půl století dlouhou koncertní éru slavné rockové kapely. Frontman Paul Stanley připustil, že si to zatím neumí představit. Ale je si jist, že je to nutné.

Kiss - Rock Legends Dokument o skupině Kiss uvidíte na Óčko STAR v pátek 20. 1. od 11:00 a 18:00.

„Být na turné znamená tak tři hodiny euforie a 21 hodin mimo domov, což upřímně není legrace,“ řekl Stanley pro rádio iHeart.

„Jsou noci, kdy jdu do postele a říkám si: Co tu sakra dělám? Proč jsem tady, když mám doma rodinu?“ popsal zpěvák. „Takže určitě jsou tu pro a proti, ale nic se nevyrovná tomu být na pódiu,“ dodal.

Vnímá ovšem stále silněji, že nemohou nabízet fanouškům plnohodnotnou show navždy. „Jsou dvě věci, které jsou nevyhnutelné – smrt a daně. A je nevyhnutelný i konec našeho hraní jako živé kapely. Chci, aby ten den přišel? Nechci. Ale je to nutné. Rád bych to ukončil, než nebudeme mít na výběr,“ uvedl.

Kiss na akci Prague Rocks na stadionu v Edenu (19. června 2019)

Jeho kolega Gene Simmons zase prohlásil, že na turné prožil nejlepší chvíle svého života a na posledním koncertě bude „plakat jako dítě.“

Konec koncertování ale nemusí nutně znamenat úplný konec skupiny Kiss. „Kiss bude pokračovat jinými způsoby,“ slíbil Simmons.

Bohatou kariéru skupiny Kiss rekapituluje dokument, který hudební televize Óčko STAR odvysílá v pátek od 11:00 a od 18:00.