Vymklo se to jen jednou, obhajují Coldplay svou Kiss Cam. U polibkové show zůstanou

  12:52
Kapela Coldplay neplánuje omezit či zrušit svou „polibkovou show“ během koncertů. Uvedl to zpěvák Chris Martin na koncertě v anglickém Hullu. Tzv. „Kiss Cam“ právě na koncertě Coldplay odhalila před časem milostnou aféru šéfa společnosti Astronomer, způsobila jeho vyhazov a rozpad dvou manželství.
„Děláme to už nějakou dobu a tohle byl jediný případ, kdy se to vymklo,“ řekl frontman kapely na nedávném koncertu v Hullu.

Reagoval tak opět na červencový případ z Bostonu, kdy se z původně nevinného záběru na objímající se dvojici stala aféra technologického šéfa společnosti společnosti Astronomer Andyho Byrona a personální manažerky v téže firmě Kristin Cabotové. Oba se totiž před kamerou začali schovávat.

Dvojice nejenže ve firmě vzápětí skončila, ale zároveň se oběma po provalení aféry rozpadla manželství.

„Takže budeme pokračovat a s některými z vás se setkáme,“ pokračoval Martin na koncertu. Zdůraznil, že kamera vtahuje obecenstvo do celého představení a vytváří krásné momenty. Jedna ojedinělá událost by tak podle něho neměla zničit celou show, cituje Bild.

Samotný incident, kdy se oba „odhalení“ před kamerou až dětinsky schovávají, se pak na internetu stal virálním a dočkal se spousty napodobování.

Od kolegů z branže se ale Coldplay dočkali i kritiky. „Je to špinavost a podlý kamerový brak,“ ozvali se například Oasis.

