Festival Colours Of Ostrava přivítá norské duo Kings Of Convenience

Od roku 1999 se Erlend Øye a Eirik Glambek Bøe postupně stali monumenty nevědomé revoluce, o které nepředpokládali, že by mohla nastat. Tedy, že z intimní jednoduchosti lze vykřesat neodolatelně osvěžující požitek celosvětového dopadu.

„Nějak cítíme, že nevíme, co vlastně děláme. Tato nevědomost je klíčem k vytvoření něčeho většího, než jsme my. Tento pocit, že nevíme, čeho chceme vlastně dosáhnout, je důležitý. Díky němu někdy narazíme na něco magického nebo unikátního,“ tvrdí o sobě Norové.

Ačkoliv letošní album Peace or Love zní i přes hostování kanadské písničkářky Feist a s přidanými houslemi skoro stejně jako ty předešlé, nikomu z fanoušků to nevadí; ani za cenu toho, že si na něj museli počkat dvanáct let. „Je pro nás stále těžší skládat tak, aby to znělo jednoduše,“ řekl Erlend Øye.

Přiznává, že album během pěti uplynulých let několikrát přetáčeli, aby jemné písničky, v nichž se sympatická sentimentálnost střídá s melancholií, odpovídaly jejich představám. „V životě je více vzrušující, když se děje něco, co vámi otřese. Vy to ale převedete do hudby, která je pozitivní a potvrzující. Album určitě ty chvíle ’poslechněte si moji bolest’ má. Většinu času ale jde o pozitivní atmosféru, protože život je o všech druzích emocí.“