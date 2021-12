Metalové svátky jako protipól cukernatých koled a rozzářených oček

Rockové a metalové kapely či pěvci totiž mysleli na všechno. Netřeba se povinně dojímat sladkými koledami, když je možné zalovit v přebohatém archivu a vytáhnout něco z příslušného ranku, co se tak či onak s Vánocemi pojí.

Svůj světonázor, jenž se s oslavou narození Spasitele rozhodně neslučuje, deklaroval už před lety dánský černokněžník King Diamond skladbou No Presents For Christmas. Začíná sice citací Jingle Bells, tedy Rolniček, ale pak se zlomí v kaskádovitý metal čpící sírou s Kingovým nelidským, husí kůži nahánějícím šíleným zpěvem.

Své k Vánocům svého času řekl i samotný praotec hororového rocku Alice Cooper. Píseň Santa Claws Is Coming To Town vyšla na albu We Wish You A Metal Xmas And Headbanging New Year, na němž se najdou i další lahůdky jako burácející Lemmy Kilmister z Motörhead ve skladbě Run Rudolph Run nebo ocelově vytvrzená Silent Night v chrčivém přednesu Chucka Billyho, zpěváka kapely Testament.

Komu je i to málo, může se dorazit pětiskladbovým EP Death Metal Christmas, které zrealizoval J. J. Hrubovcak, kytarista kapel Hate Eternal a Divine Rapture. Na řečeném minialbu nezapomněl ani na smrtící verzi melodie z Louskáčka, čili o patřičnou atmosféru je postaráno.

Přece jen stravitelnější pohled na vánoční písničky nabídla glammetalová kapela Twisted Sister na albu A Twisted Christmas. Při poslechu Oh Come All Ye Faithful, což je variace na její největší hit We’re Not Gonna Take It, si uvědomíte, že přesně takovou hudbu by si nejspíš o Vánocích pouštěl Johnny Lawrence ze seriálu Cobra Kai.

V odlehčeném duchu ještě chvíli zůstaneme, je čas na pěknou vánoční melodii Christmas With The Devil v podání fiktivní kapely Spinal Tap, případně na stylovou a říznou předělávku písničky Kidnap The Sandy Clows z kultovního animáku Ukradené Vánoce Tima Burtona vpřednesu nu-metalové kapely Korn z alba Nightmare Revisited.

Vánoce jsou pro mnoho lidí časem „usebrání se“, což v kontextu příznivců tvrdší hudby sedí hlavně na gotickým chladem a deštěm zmáčené sebezpytné jedince. Takovým hrával svého času do ucha démon našeptávač Peter Steele s kapelou Type O Negative.

Peter je bohužel jedenáct let na pravdě boží, dá-li se to v jeho případě tak říct, nicméně jeho hudba tu s námi žije dál. Desky Bloody Kisses či October Rust patří ke klenotům ponurého a perverzí čpícího dark metalu.

Z druhé jmenované pochází píseň Red Water (Christmas Mourning). Kdepak zasněžené stráně a rozzářená dětská očka. Tma, špína, zmar, smutek, ledový vichr a pláč. Táhlé bahno beznaděje, trn v duši. Bolest, která ale může mít i očistné účinky.