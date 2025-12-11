Superkapela Beat vystoupí v Praze. Přiveze tvorbu King Crimson z éry 80. let

Fanoušci progresivního rocku se příští rok 16. června dočkají události. Do pražského prostoru O2 universum totiž odrazí formace Beat, tedy superkapela, která moderně interpretuje vrcholné počiny legendárních King Crimson.
Projekt BEAT složený z legend progresivní rockové hudby. | foto: Obscure Promotion

Formace Beat, která představuje jedinečný projekt tvořený hudebními ikonami Adrianem Belewem, Tonym Levinem, Stevem Vaiem a Dannym Careym (Tool), míří poprvé do Prahy. Tento výjimečný ansámbl, vystupující pod oficiálním názvem Beat – Performing the Music of 80s King Crimson, přiveze do pražského O2 universa věrně, ale zároveň moderně pojaté skladby z kultovní krimsonovské trilogie Discipline (1981), Beat (1982) a Three of a Perfect Pair (1984).

Fanoušci progresivního rocku, virtuózních výkonů i hudebních legend se tak mají na co těšit.

Projekt Beat vznikl jako pocta jedné z nejvlivnějších kapel rockové historie a zároveň jako její živé, současné znovuzrození. Adrian Belew a Tony Levin – dva zásadní členové tehdejší sestavy King Crimson – se spojili s kytarovým fenoménem Stevem Vaiem a rytmickým mágem Dannym Careym (Tool), aby vytvořili koncertní sílu, která se opírá o precizní techniku, energii a futuristický výraz.

RECENZE: Absolutní. Hudba, která má moc a kouzlo rozBEAT okovy všednodennosti

K nejzářivějším jménům projektu patří kytarista Steve Vai, jeden z nejrespektovanějších kytarových virtuózů na světě. Vai, známý svou spoluprací s Frankem Zappou, Davidem Lee Rothem či Whitesnake, je nositelem tří cen Grammy a autorem ikonických sólových alb, která ovlivnila generace kytaristů.

Jeho schopnost spojovat technickou brilanci, emotivní melodiku i experimentální přístup slibuje, že materiál z éry King Crimson získá v Praze zcela nový rozměr. Vai je navíc dlouholetým obdivovatelem krimsonovské estetiky. Beat mu tak poskytuje vhodný prostor spojit vlastní hudební genialitu s progresivní tradicí 80. let.

Rytmickým pilířem projektu je Danny Carey, bubenická veličina známá především z legendární kapely Tool. Carey patří k nejinovativnějším bubeníkům na světě, proslavený komplexními polymetriemi, precizní technikou i unikátním propojením rocku, jazzu a tribálních rytmů.

RECENZE: Zvukové krajiny The Grid a Roberta Frippa jsou místem k relaxaci

Jeho přínos hudbě Beat je zásadní – Careyho schopnost stavět hypnotické, vrstvené rytmy dokonale navazuje na krimsonovskou tradici 80. let, zatímco jeho osobitý styl posouvá živé provedení skladeb do intenzivnější, modernější podoby. Společně s Tonym Levinem tak tvoří rytmickou sekci, která patří k nejsilnějším, jaké lze dnes na rockové scéně zažít.

Návštěvníci O2 universa se 16. června 2026 mohou těšit na setlist, který nabídne průřez nejzásadnějším materiálem King Crimson z 80. let: od hypnotických polyrytmů až po křehké, emotivní melodie.

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

