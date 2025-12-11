Superkapela Beat vystoupí v Praze. Přiveze tvorbu King Crimson z éry 80. let

Formace Beat, která představuje jedinečný projekt tvořený hudebními ikonami Adrianem Belewem, Tonym Levinem, Stevem Vaiem a Dannym Careym (Tool), míří poprvé do Prahy. Tento výjimečný ansámbl, vystupující pod oficiálním názvem Beat – Performing the Music of 80s King Crimson, přiveze do pražského O2 universa věrně, ale zároveň moderně pojaté skladby z kultovní krimsonovské trilogie Discipline (1981), Beat (1982) a Three of a Perfect Pair (1984).
Fanoušci progresivního rocku, virtuózních výkonů i hudebních legend se tak mají na co těšit.
Projekt Beat vznikl jako pocta jedné z nejvlivnějších kapel rockové historie a zároveň jako její živé, současné znovuzrození. Adrian Belew a Tony Levin – dva zásadní členové tehdejší sestavy King Crimson – se spojili s kytarovým fenoménem Stevem Vaiem a rytmickým mágem Dannym Careym (Tool), aby vytvořili koncertní sílu, která se opírá o precizní techniku, energii a futuristický výraz.
K nejzářivějším jménům projektu patří kytarista Steve Vai, jeden z nejrespektovanějších kytarových virtuózů na světě. Vai, známý svou spoluprací s Frankem Zappou, Davidem Lee Rothem či Whitesnake, je nositelem tří cen Grammy a autorem ikonických sólových alb, která ovlivnila generace kytaristů.
Jeho schopnost spojovat technickou brilanci, emotivní melodiku i experimentální přístup slibuje, že materiál z éry King Crimson získá v Praze zcela nový rozměr. Vai je navíc dlouholetým obdivovatelem krimsonovské estetiky. Beat mu tak poskytuje vhodný prostor spojit vlastní hudební genialitu s progresivní tradicí 80. let.
Rytmickým pilířem projektu je Danny Carey, bubenická veličina známá především z legendární kapely Tool. Carey patří k nejinovativnějším bubeníkům na světě, proslavený komplexními polymetriemi, precizní technikou i unikátním propojením rocku, jazzu a tribálních rytmů.
Jeho přínos hudbě Beat je zásadní – Careyho schopnost stavět hypnotické, vrstvené rytmy dokonale navazuje na krimsonovskou tradici 80. let, zatímco jeho osobitý styl posouvá živé provedení skladeb do intenzivnější, modernější podoby. Společně s Tonym Levinem tak tvoří rytmickou sekci, která patří k nejsilnějším, jaké lze dnes na rockové scéně zažít.
Návštěvníci O2 universa se 16. června 2026 mohou těšit na setlist, který nabídne průřez nejzásadnějším materiálem King Crimson z 80. let: od hypnotických polyrytmů až po křehké, emotivní melodie.