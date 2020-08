RECENZE: Kiesza servíruje popové blaho bezstarostnosti

Schválně, kdo se vám vybaví, když se řekne Kanada, popová zpěvačka, tanečnice, 80. léta? Body k dobru tomu, kdo si vzpomene na Robin Scherbatskou neboli Robin Sparkles ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku. Hitovky jako Let’s Go To The Mall jsou samozřejmě památné včetně videoklipů. Ale o Robin teď nejde, řeč je o zpěvačce Kiesze a jejím novém albu Crave.

Renesance poučeného přístupu k osmdesátkovému popu pokračuje a Kiesza se na téhle vlně veze velmi slušně. Zaslechneme leccos z rané Madonny, její bezstarostnosti a čiré popové radosti. Kiesza se s tím nepáře a sází jednu hitovou melodii za druhou. Je to samozřejmě ryze účelový výrobek, ale takové desky vznikaly už tehdy.

Crave Kiesza Hodnocení­: 75 %

Ne každý je popový vizionář, a měla-li být výsledkem deska, nad kterou se nostalgicky rozněžní posluchači, kteří se v osmé dekádě hudebně rozkoukávali, povedla se na výtečnou. Jeden se může rochnit kdejakým sofistikovaným a náročným undergroundem, ale při basových linkách a refrénech titulní Crave jihne a taje jako jarní sníh na slunci.