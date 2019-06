Na turné chodili lidi jako za starých časů, těší obnovenou kapelu Khoiba

Když jste se s Filipem Míškem začali bavit o obnově kapely, co bylo tím argumentem zkusit to znova? Na základě čeho jste se rozhodla, že do toho opět půjdete?

Vždy jsme spolu měli takové mimořádné napojení podle mého nejen v hudbě. Od té doby, co jsem odešla z Khoiby, jsem nepoznala nikoho, s kým bych si tak hudebně rozuměla jako s Filipem. Otázku, zda obnovit Khoibu jsme si položili asi nějak vzájemně. Myslím, že jsme oba cítili, že to chceme zkusit a žádné argumenty pro a proti jsme si nestavěli. Prostě jsme do toho šli.

Znamená to, že pro změnu Luno už nebude pokračovat?

Nebude. Tedy ne se mnou. Ale byla to ale skvělá etapa.

Kromě Luna jste s mezidobí ještě hostovala se Sunflower Caravan. Promítly se tyto hudební zkušenosti nějak do obnovené Khoiby?

Cokoliv, co zažívám, a nemusí to být jen hudba, mě formuje k dalšímu tvoření, takže určitě. Něco víc, něco třeba míň.

Khoiba byla ve své době fenomén. Letos v dubnu jste vyrazili na turné. Bylo to jako dřív?

Spousta věcí se změnila, a je to dobře. Samozřejmě jsme si před turné kladli otázky, jaké to bude, kolik bude chodit lidí, ale v podstatě jsme vycházeli z toho, že po takové době opravdu nemůžeme mít žádná očekávání. Naše nová deska je navíc hodně jiná než ty předchozí, takže nějaké fanoušky jsme ztratili, nějaké nové jsme však zase získali. A když budu vyloženě mluvit o počtech lidí na koncertech, tak v Praze a v Brně jsme dosáhli asi takových počtů jako za těch „starých časů“.

Na co se můžou těšit návštěvníci Metronomu?

Na nás v kouři a v pěkných barvách.

A které jiné vystoupení si na festivalu nenecháte ujít sama?

To ještě nevím, ale tak namátkou by mě zajímali Margo, Floex s Tomem Hodgem, Noga Erez a Atna.