RECENZE: Hvězdný Kendrick Lamar v O2 areně podstoupil terapii

Kendrick Lamar je trošku zjevení. Jako spousta jeho souputníků se vyhrabal ze zmaru ghetta, v němž vyrůstal. Zatímco kolegové skočili rovnýma nohama do gangsta rapu, Kendrick Lamar se vydal složitější cestou. Jeho písně jsou hlubší, mnohovrstevnaté sociální komentáře.

Do hudby vkládá prvky jazzu, soulu a funku. Jeho songy vyprávějí příběhy a alba mají koncepce. Ostatně, když v roce 2015 vydal To Pimp A Butterfly, zněla ta deska tak zajímavě, že se jí David Bowie inspiroval při práci na svém albovém epitafu Blackstar.

Současné turné, se kterým vystoupil také v O2 areně, je zaměřené hlavně na novinku Mr. Morale & The Big Steppers. Terapeutické album, na němž se v vyrovnává se slávou. Zazněly ale i další skladby z předchozích alb, včetně Damn, oceněného Pulitzerovou cenu za hudbu.

„Von se tak hezky pořád pohybuje,“ konstatovala nadšená děvčata za mnou. Měla pravdu. Celé vystoupení bylo precizně choreografované. Každý krok, každý pohyb. Vše bylo nacvičené, každá písnička, vyprávěla příběh a měla zprostředkovat nějakou emoci.

Celým večerem provázel hlas britské herečky Helen Mirren, která promlouvala k hlavní hvězdě. Terapie probíhala v pokojíčku pomocí umělé panenky s Lamarovou podobou nebo na visutém pódiu sahajícím až do půlky O2 areny, na němž ho v jeden moment zavřeli do krabice a pustili do ní dým. „Neboj se, není moc škodlivý,“ pravil klidný hlas Helen Mirren.

Tanečnice i tanečníci, stínohry se šípy v zádech, ani ohně nechyběly. Rozhodně se nedá říct, že by měl divák jedinou šanci se na chviličku nudit. Když tempo zhruba ve tři čtvrtinách představení trochu polevilo, objevil se jeho bratranec Baby Kweem, který vystoupil i jako předskokan, a začal pyrotechnický faceoff za zvuků Family Ties.

Kendrick Lamar neměl příliš potřebu komunikoval s publikem, vystačil si s pár slovy a případným zádumčivým stáním na velkém pódiu. Jeho hudba mluví za něj.

Kendrick Lamar O2 arena, Praha 10. října 2022 Hodnocení: 90 %

Obrovské pódium nevyplnili hudebníci, veškerá hudební produkce byla, jak už to v případě hiphopových koncertů bohužel bývá zvykem, pouštěna ze záznamu, ale vůbec to nevadilo.

Navíc když je vše zabaleno do precizního zvuku, což v O2 areně také nebývá zrovna zvykem. Převážně zahraniční publikum s Kendrickem zpívalo slova z jeho starších alb. Když došlo na řadu aktuální, které ještě nemají tolik zažité, alespoň se nechávalo unášet příběhy o vyrovnávání se se sebou samým.

Hvězda z Kalifornie ukázala, jak má vypadat současná moderní hiphopová show, která už dávno nerovná se zběsilé pobíhání chlapíků v kšiltovkách se zlatými řetězy kolem krku. I když chvíli i tu kšiltovku měl a řetěz kolem krku také. Kendrick Lamar přivezl avantgardní představení, které vyžaduje od publika, aby se i trochu zamyslelo, o čem se zpívá. Snad mu to české alespoň trochu rozumělo. Pokud ano, muselo si odnést opravdu povznášející zážitek.