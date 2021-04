Kapela Kelly Family přišla o členku, zpěvačka Barby zemřela v 45 letech

„Naše milovaná sestra Barby nás opustila před několika dny po krátké nemoci,“ uvedla irská kapela v příspěvku, který doprovodila fotografií zesnulé členky s daty 28. 4. 1975 - 15. 4. 2021.

„Jsme hluboce zarmouceni a prosíme o pochopení, že se k tomu více nebudeme vyjadřovat. Barby nám bude navždy chybět a budeme ji navždy nosit v našich srdcích. Děkujeme za vaši účast a modlitby,“ dodala v oficiálním vyjádření.

Barby, celým jménem Barbara Ann Kelly, sólově zpívá například v písních Baby Smile, Hooks či She’s Crazy. Vedle zpěvu hrála i na perkuse či akustickou kytaru. S kapelou koncertovala do roku 2002, pak se už na pódiích neobjevovala, údajně z důvodu psychických potíží.



Irská rodinná skupina Kelly Family, jejíž styl je škatulkován jako folk-pop, nabyla celoevropské popularity v 90. letech s hity jako An Angel, Fell In Love With An Alien či I Can’t Help Myself. Aktivní však byla už od 60. let.

U nás naposledy vystoupila v únoru loňského roku, kdy do pražské O2 areny přivezla svou produkci v rámci turné 25 Years Over The Hump.