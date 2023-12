OBRAZEM: Keith Richards. Už tu byl, když jsem přišel, říká Bůh o kytaristovi Stones

Kytarista a skladatel rockové skupiny Rolling Stones se v pondělí 18. prosince dožil osmdesátky. Ne, to není tisková chyba: Richardsovi není 800 ani 180, jak by podle jeho zjevu mohlo vypadat, ale opravdu jenom 80 let. I když, jenom... Optikou toho, kolik alkoholu i tvrdých drog Richards zkonzumoval (nikdy se tím netajil) by měl být již nějakých padesát let v rockovém nebi. Podívejte se na Keitha Richardse v obrazech.