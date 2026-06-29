Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jedno orosené s prezidentem a večer koncert s kapelou. Keanu Reeves je v Praze

Autor:
  9:46
Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar zašli na pivo s prezidentem republiky Petrem...

Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar zašli na pivo s prezidentem republiky Petrem Pavlem do restaurace Vikárka. (29. června 2026) | foto: Prezident republiky Petr Pavel

Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar se potkali na Pražském hradě s prezidentem...
Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar si prohlédli Pražský hrad. (29. června 2026)
Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar si prohlédli Pražský hrad. (29. června 2026)
Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar si prohlédli Pražský hrad. (29. června 2026)
7 fotografií
Kanadský herec Keanu Reeves známý z akčních filmových sérií jako Matrix nebo John Wick dorazil do Prahy. Se svou kapelou Dogstar odehraje v pondělí večer koncert v holešovickém klubu SaSaZu. V neděli si ještě všichni členové skupiny stihli prohlédnout interiéry Pražského hradu, kterými je provázel sám prezident republiky Petr Pavel. Společně se pak šli osvěžit půllitrem piva do hradní restaurace.

Americké hudebníky po jejich příletu do Prahy přijal v neděli odpoledne na Pražském hradě prezident republiky Petr Pavel. Během prohlídky největšího hradního komplexu na světě se sám ujal role průvodce a vzácné hosty zavedl do vnitřních reprezentačních prostorů i katedrály sv. Víta. V tropických teplotách horkého víkendu pak všichni pánové zašli spláchnout žízeň do hradní restaurace Vikárka.

„Kalifornská rocková kapela Dogstar dnes navštívila Pražský hrad. Prohlídku jsme v tom horku museli zakončit po česku, jedním vychlazeným v hradní hospodě Vikárka,“ napsal k příspěvku na Facebooku český prezident Petr Pavel.

Kapela, jež se původně zrodila v Los Angeles v roce 1991, se skládá ze tří členů – Robert Mailhouse (bicí), Bret Domrose (kytara, zpěv) a Keanu Reeves (baskytara, doprovodné vokály). Společně vydali jedno EP a čtyři studiová alba – poslední s názvem All in Now v květnu 2026.

Kapela nebyla osmnáct let vůbec aktivní. Rozpadla se v roce 2002, členové se znovu dali dohromady až v roce 2020. Díky tomu si je mohou v pondělí živě poslechnout čeští i zahraniční posluchači v holešovickém klubu SaSaZu. Tam se koncert pro velký zájem přesunul z původně naplánovaného vystoupení v Paláci Archa.

Žila jsem s Johnem Wickem i Neem, říká přítelkyně Keanu Reevese
Vstoupit do diskuse (29 příspěvků)

Nejčtenější

Osm dětí jim nestačí. A tak rodiče Kozub a Kubařová rozjíždějí svůj Projekt D

Štěpán Kozub, Veronika Žilková a Veronika Khek Kubařová ve filmu Projekt D.

Na Štědrý den letošního roku bude mít v kinech premiéru Projekt D v hlavních rolích se Štěpánem Kozubem, Veronikou Khek Kubařovou, Veronikou Žilkovou a dalšími. Zápletka s manželi, kteří mají osm...

Po Marii Rottrové ruší své víkendové koncerty i houslista Pavel Šporcl

Pavel Šporcl si v pořadu 7 pádů Honzy Dědka zahrál se skupinou Pražský výběr.

Houslista Pavel Šporcl zrušil koncert Vltavské varhany tři dny před jeho uskutečněním. Oznámil to ve středu na svých sociálních sítích. Důvodem je tropická předpověď na víkend.

OBRAZEM: Punkáči dostali vodním dělem. Na rozžhaveném Mighty Sounds ale všichni dobrovolně

Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ...

Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého...

Vlastimil Harapes spočinul na Vyšehradě. Na náhrobní desce má pítko pro ptactvo

Slavnostní rozloučení proběhlo za přítomnosti rodiny Vlastimila Harapese,...

Na pražském Vyšehradském hřbitově ve středu uložili ostatky baletního mistra, tanečníka a herce Vlastimila Harapese. Slavnostní akt se za přítomnosti rodiny a přátel konal v den, kdy by bývalý šéf...

KVÍZ: Z darebáka vzorným skautem. Znáte dobře foglarovku Pod junáckou vlajkou?

Soutěž
Spisovatel Jaroslav Foglar

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vyšel román Pod junáckou vlajkou, o který můžete soutěžit...

Jedno orosené s prezidentem a večer koncert s kapelou. Keanu Reeves je v Praze

Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar zašli na pivo s prezidentem republiky Petrem...

Kanadský herec Keanu Reeves známý z akčních filmových sérií jako Matrix nebo John Wick dorazil do Prahy. Se svou kapelou Dogstar odehraje v pondělí večer koncert v holešovickém klubu SaSaZu. V neděli...

29. června 2026  9:46

RECENZE: Tahle česká párty je DEAD. Ale nemusela by, kdyby vynechala zombie

40 % Premium
Vladimír Polívka ve filmu Tahle párty je DEAD

Nebuď zombie, vzkaz, který posílá divákům domácí novinka kin Tahle párty je DEAD, se dá číst dvojím způsobem. Jako metafora varovné morality, kým by se člověk mohl stát, či jako rada, že některé...

28. června 2026

Maminka je pryč, starejte se sami. Eva Střihavková pokřtí nový román Můry

Eva Střihavková

Na pulty knihkupectví míří nová kniha spisovatelky Evy Střihavkové Můry. Psychologický román poutavě vypráví příběh o malých sourozencích, kteří se bez jakéhokoliv vysvětlení ocitnout bez matky...

28. června 2026  14:12

OBRAZEM: Punkáči dostali vodním dělem. Na rozžhaveném Mighty Sounds ale všichni dobrovolně

Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ...

Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého...

28. června 2026  13:47

Nezapomeňte žít! Rocker Yungblud v Hradci budoval komunitu a vyzýval k pospolitosti

Britský rocker Yungblud uspořádal v hradeckém Parku 360 festival Bludfest. (27....

Britská rocková hvězda Yungblud v hradeckém Parku 360 na svém vlastním Bludfestu opečovával stále se rozrůstající komunitu fanoušků. Ti se v rekordní sobotní výhni ponořili do pohádkového světa...

28. června 2026  13:02

RECENZE: Příjemný, i když horký letní večer s OneRepublic. Vše zůstává při starém

Premium
Koncert OneRepublic v pražských Letňanech v Praze (27. června 2026)

Na návrat amerických pop-rockových stálic OneRepublic nemuseli jejich čeští fanoušci čekat dlouho - parta kolem zpěváka Ryana Teddera znovu zavítala do Prahy ani ne po tři čtvrtě roce. O2 arenu...

28. června 2026  9:50

Je lehké říct umělci, ať jde k lopatě, ovšem v Národním se rukama živí mnozí, hlásí SKUTR

Premium
Režijní duo SKUTR, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský (8. června 2026)

Poslat herce k lopatě? To zní jednoduše, ovšem v Národním divadle se hodně lidí živí rukama, předesílá režijní duo SKUTR, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. Ve funkci šéfů činohry naší první...

27. června 2026

Zemřela zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Žila v Paříži

V Paříži zemřela básnířka, spisovatelka a zakladatelka české experimentální...

V Paříži ve věku 88 let zemřela básnířka, spisovatelka, překladatelka, editorka, výtvarná teoretička a zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Laureátka Ceny Jaroslava Seiferta v...

27. června 2026  13:31

Mozart i Kingdome Come. Festival Za poklady Broumovska láká širší publikum

Předznamenáním festivalu byl koncert studentů ZUŠ v broumovském kostele sv....

Sobotou začíná letní festival Za poklady Broumovska. Jeho 21. ročník čítá od soboty 27. června do 29. srpna dvanáct koncertů. Přehlídka v pohraničních barokních kostelech spojí Mozarta s hudbou Jana...

27. června 2026

Na setkání s McCartneym jsem si vzala valašský kroj, hlásí zpěvačka Faldýnová

Zpěvačka Věra Faldýnová

Zpěvačka a skladatelka Věra Faldýnová pochází z Valašska a jak sama říká, k rodnému kraji má velmi silné pouto. Momentálně ale studuje v Anglii na hudební škole Liverpool Institute for Performing...

27. června 2026  11:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

TELEVIZIONÁŘ: Cesta za snem vede přes marihuanu k mexickým baladám

Z filmu Cesta za snem

Hudební snímek Cesta za snem, jehož tuzemskou televizní premiéru uvádí nedělní HBO, líčí strastiplnou pouť muzikanta z malého města za velkou slávou. Poté, co se z klipu s jeho písní nečekaně stane...

27. června 2026  8:54

Mezi projekcemi na drink. KVIFF láká na moderní klub v Zámeckých lázních

Do konce března chce mít karlovarský magistrát jasno v tom, jaký je skutečný...

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (KVIFF) letos v Zámeckých lázních představí nový festivalový klub BADEN powered by Visa. Koncept slibuje, že propojí kulturní program s moderními...

26. června 2026  16:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.