Když ho slyšel Paul McCartney, rozplakal se. Před 60 lety vyšlo zásadní album

Tereza Hrabinová
  16:18
Skupina The Beach Boys vydala album Pet Sounds přesně před 60 lety, 16. května 1966. Jen málokdo tehdy tušil, že právě vzniká jedno z nejvlivnějších děl popové historie. Jaký je její příběh?
Kapela Beach Boys

Kapela Beach Boys | foto: Encyklopedie Wikipedia / Capitol Records

Beach Boys
Grammy 2012 - Beach Boys a Maroon 5 (Los Angeles, 12. února 2012)
Beach Boys
Brian Wilson si už notuje s anděly. Je to ztráta nejen pro hudební, ale i...
7 fotografií

Do té doby byli Beach Boys symbolem kalifornského surf rocku, bezstarostného léta, aut, pláží a mladistvé romantiky. Hity jako „California Girls“ nebo „Fun, Fun, Fun“ definovaly zvuk první poloviny 60. let.

Úspěch a vyčerpávající tempo ale příliš neprospívaly hlavnímu tvůrci kapely Brianu Wilsonovi. Je až paradoxní, že většina optimistických melodií nevznikala na sluncem zalitých plážích za šumění oceánu, ale v uzavřeném nahrávacím studiu, kde se Wilson skrýval před světem i vlastními depresemi.

V roce 1964 se Wilson kvůli psychickým problémům stáhl z koncertování. V kombinaci s alkoholem a drogami ho stále častěji provázely deprese, úzkosti i pocity nedocenění. Nejlépe se cítil ve chvílích, kdy mohl zůstat zavřený ve studiu a soustředit se jen na skládání hudby.

Wilson chtěl vytvořit nejlepší album historie

The Beach Boys

  • Skupina The Beach Boys vznikla v Kalifornii v roce 1961
  • Zakládajícími členy byli bratři Brian, Carl a Dennis Wilsonovi, jejich bratranec Mike Love a kamarád Al Jardine
  • Kapela se proslavila surf rockem a vokálními harmoniemi
  • Mezi největší hity patří Surfin’ U.S.A., California Girls, Good Vibrations nebo Fun, Fun, Fun
  • Skupina prodala přes 100 milionů desek po celém světě
  • V roce 1988 byli Beach Boys uvedeni do Rock and Roll Hall of Fame, prestižní síně slávy pro nejvýznamnější hudební interprety historie

Zatímco zbytek The Beach Boys vyrazil na světové turné, Briana Wilsona na pódiu nahradil Bruce Johnston a on se tak mohl naplno ponořit do skládání a studiové práce. Album Pet Sounds vznikalo v období mezi červencem 1965 a dubnem 1966.

Wilson v té době výrazně proměnil svůj autorský přístup. Začal jinak pracovat s vícehlasy i symfonickými aranžemi. Vedle klasických rockových nástrojů se na desce objevují smyčce, lesní roh, flétny, harmonium, zvonky na kole, plechovky od nápojů nebo theremin.

Jako producent se s každým albem posouval dál a začal psát osobněji. „Udělám nejlepší rockové album, jaké kdy vzniklo,“ vzpomínala později jeho manželka Marilyn na Wilsonova slova. Před začátkem tvorby navíc poprvé experimentoval s LSD, což výrazně ovlivnilo podobu desky i jeho uvažování o hudbě.

Velkou inspirací pro něj bylo také album Rubber Soul od The Beatles.„Znělo to, jako že to všechno patří k sobě. Rubber Soul byla sbírka písniček, ale vzájemně se doplňovaly tak, jako jsem to nikdy předtím na žádné desce neslyšel,“ vzpomínal Wilson později.

Beach Boys
Kapela Beach Boys
Beach Boys
Nahrávání jako náboženský obřad

Pet Sounds

  • Vyšlo 16. května 1966
  • Obsahuje 13 skladeb
  • Na obalu kapela krmí kozy v zoologické zahradě v San Diegu
  • Deska původně vyšla v mono verzi, protože Brian Wilson slyšel jen na jedno ucho

V roce 1965 se seznámil s textařem Tonym Asherem, tehdejším copywriterem reklamní agentury. Wilson mu přehrával své nápady na klavír a společně rozvíjeli témata, o kterých chtěl dlouho psát. Texty byly mnohem osobnější a introspektivnější než běžná popová tvorba té doby.

Místo jednoduchých milostných písní se album věnovalo nejistotě, osamělosti, dospívání nebo pocitu odcizení. Skladba „I Just Wasn’t Made for These Times“ (Do téhle doby prostě nepatřím) bývá dodnes označována za jednu z nejupřímnějších Wilsonových výpovědí.

Stejně jako u alba Rubber Soul chtěl Wilson dosáhnout jednotného konceptu a celistvosti. Přál si vytvořit desku bez výplňových skladeb. Album, které bude fungovat jako celek, ne jen jako sbírka singlů.

Velmi se zajímal o spiritualitu, víru a mystické prožitky, které souvisely i s jeho psychedelickými zkušenostmi. Spolu s bratrem Carlem prý ve studiu pořádali modlitební seance a snažili se samotné nahrávání povýšit na téměř náboženský obřad: „Modlili jsme se za to, aby naše album dokázalo konkurovat Rubber Soul. Bylo to jako běžná modlitba, jen jsme do toho přidali trochu ega,“ řekl Wilson v dokumentu I Just Wasn’t Made for These Times.

Amerika album zpočátku nepochopila

Skladby na albu Pet Sounds

  • Wouldn’t It Be Nice
  • You Still Believe in Me
  • That’s Not Me
  • Don’t Talk (Put Your Head on My Shoulder)
  • I’m Waiting for the Day
  • Sloop John B
  • God Only Knows
  • I Know There’s an Answer
  • Here Today
  • I Just Wasn’t Made for These Times
  • Pet Sounds
  • Caroline, No

Minutáž: 37 minut

Přestože je dnes Pet Sounds považováno za jedno z nejzásadnějších alb populární hudby, první reakce po vydání byly ve Spojených státech spíše rozpačité.

Jedenácté studiové album The Beach Boys se v žebříčku Billboard dostalo pouze na desáté místo a prodávalo se hůř než předchozí nahrávky kapely. Část publika očekávala další bezstarostné surfové hity, místo nich ale dostala experimentální desku plnou osobních témat.

Mnohem větší uznání přišlo z Velké Británie. Album vystoupalo na druhé místo hitparády UK Albums Chart a v první desítce se udrželo půl roku. Britská média tehdy album Pet Sounds označovala za „nejprogresivnější popové album vůbec“.

Právě v Británii deska výrazně ovlivnila i členy The Beatles. Paul McCartney opakovaně uvedl, že skladbu „God Only Knows“ považuje za jednu z nejkrásnějších písní všech dob. Když ho slyšel poprvé, prý se rozplakal se a zároveň si uvědomil, že Brian Wilson právě nastavil laťku pro popovou hudbu zatraceně vysoko. Album zároveň inspirovalo vznik osmého alba bítlsáků „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“.

Album, které předběhlo svou dobu

Pro Briana Wilsona ale uznání ze zahraničí bylo jen slabou útěchou. Podle pozdějších vzpomínek jeho ženy Marilyn nesl komerčně vlažné přijetí velmi těžce. „Nejvíc si pamatuji na to, že když z Pet Sounds nebyl hit ani nepřišel komerční úspěch, Briana to zničilo. Ztratil víru v lidi i hudbu, protože do té nahrávky vložil své srdce a duši. Jen předběhl dobu. Lidé na to tehdy nebyli připravení,“ napsala později do bookletu kolekce Pet Sounds Sessions vydané v roce 1997.

Význam alba ale v dalších desetiletích neustále rostl. Magazín Rolling Stone ho v roce 2003 zařadil na druhé místo žebříčku 500 nejlepších alb všech dob. V roce 2000 se God Only Knows dostala do síně slávy Grammy a samotné Pet Sounds bývá pravidelně označováno za jedno z nejlepších alb všech dob v anketách hudebních kritiků i muzikantů. Asociace Recording Industry Association of America (RIAA) jí udělila platinovou certifikaci za více než milion prodaných kopií.

Z alba, které americké publikum v roce 1966 příliš nevzalo, se tak postupně stala jedna z nejuznávanějších nahrávek moderní hudební historie.

