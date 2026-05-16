Do té doby byli Beach Boys symbolem kalifornského surf rocku, bezstarostného léta, aut, pláží a mladistvé romantiky. Hity jako „California Girls“ nebo „Fun, Fun, Fun“ definovaly zvuk první poloviny 60. let.
Úspěch a vyčerpávající tempo ale příliš neprospívaly hlavnímu tvůrci kapely Brianu Wilsonovi. Je až paradoxní, že většina optimistických melodií nevznikala na sluncem zalitých plážích za šumění oceánu, ale v uzavřeném nahrávacím studiu, kde se Wilson skrýval před světem i vlastními depresemi.
V roce 1964 se Wilson kvůli psychickým problémům stáhl z koncertování. V kombinaci s alkoholem a drogami ho stále častěji provázely deprese, úzkosti i pocity nedocenění. Nejlépe se cítil ve chvílích, kdy mohl zůstat zavřený ve studiu a soustředit se jen na skládání hudby.
Wilson chtěl vytvořit nejlepší album historie
Zatímco zbytek The Beach Boys vyrazil na světové turné, Briana Wilsona na pódiu nahradil Bruce Johnston a on se tak mohl naplno ponořit do skládání a studiové práce. Album Pet Sounds vznikalo v období mezi červencem 1965 a dubnem 1966.
Wilson v té době výrazně proměnil svůj autorský přístup. Začal jinak pracovat s vícehlasy i symfonickými aranžemi. Vedle klasických rockových nástrojů se na desce objevují smyčce, lesní roh, flétny, harmonium, zvonky na kole, plechovky od nápojů nebo theremin.
Jako producent se s každým albem posouval dál a začal psát osobněji. „Udělám nejlepší rockové album, jaké kdy vzniklo,“ vzpomínala později jeho manželka Marilyn na Wilsonova slova. Před začátkem tvorby navíc poprvé experimentoval s LSD, což výrazně ovlivnilo podobu desky i jeho uvažování o hudbě.
Velkou inspirací pro něj bylo také album Rubber Soul od The Beatles.„Znělo to, jako že to všechno patří k sobě. Rubber Soul byla sbírka písniček, ale vzájemně se doplňovaly tak, jako jsem to nikdy předtím na žádné desce neslyšel,“ vzpomínal Wilson později.
Nahrávání jako náboženský obřad
V roce 1965 se seznámil s textařem Tonym Asherem, tehdejším copywriterem reklamní agentury. Wilson mu přehrával své nápady na klavír a společně rozvíjeli témata, o kterých chtěl dlouho psát. Texty byly mnohem osobnější a introspektivnější než běžná popová tvorba té doby.
Místo jednoduchých milostných písní se album věnovalo nejistotě, osamělosti, dospívání nebo pocitu odcizení. Skladba „I Just Wasn’t Made for These Times“ (Do téhle doby prostě nepatřím) bývá dodnes označována za jednu z nejupřímnějších Wilsonových výpovědí.
Stejně jako u alba Rubber Soul chtěl Wilson dosáhnout jednotného konceptu a celistvosti. Přál si vytvořit desku bez výplňových skladeb. Album, které bude fungovat jako celek, ne jen jako sbírka singlů.
Velmi se zajímal o spiritualitu, víru a mystické prožitky, které souvisely i s jeho psychedelickými zkušenostmi. Spolu s bratrem Carlem prý ve studiu pořádali modlitební seance a snažili se samotné nahrávání povýšit na téměř náboženský obřad: „Modlili jsme se za to, aby naše album dokázalo konkurovat Rubber Soul. Bylo to jako běžná modlitba, jen jsme do toho přidali trochu ega,“ řekl Wilson v dokumentu I Just Wasn’t Made for These Times.
Amerika album zpočátku nepochopila
Přestože je dnes Pet Sounds považováno za jedno z nejzásadnějších alb populární hudby, první reakce po vydání byly ve Spojených státech spíše rozpačité.
Jedenácté studiové album The Beach Boys se v žebříčku Billboard dostalo pouze na desáté místo a prodávalo se hůř než předchozí nahrávky kapely. Část publika očekávala další bezstarostné surfové hity, místo nich ale dostala experimentální desku plnou osobních témat.
Mnohem větší uznání přišlo z Velké Británie. Album vystoupalo na druhé místo hitparády UK Albums Chart a v první desítce se udrželo půl roku. Britská média tehdy album Pet Sounds označovala za „nejprogresivnější popové album vůbec“.
Právě v Británii deska výrazně ovlivnila i členy The Beatles. Paul McCartney opakovaně uvedl, že skladbu „God Only Knows“ považuje za jednu z nejkrásnějších písní všech dob. Když ho slyšel poprvé, prý se rozplakal se a zároveň si uvědomil, že Brian Wilson právě nastavil laťku pro popovou hudbu zatraceně vysoko. Album zároveň inspirovalo vznik osmého alba bítlsáků „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“.
Album, které předběhlo svou dobu
Pro Briana Wilsona ale uznání ze zahraničí bylo jen slabou útěchou. Podle pozdějších vzpomínek jeho ženy Marilyn nesl komerčně vlažné přijetí velmi těžce. „Nejvíc si pamatuji na to, že když z Pet Sounds nebyl hit ani nepřišel komerční úspěch, Briana to zničilo. Ztratil víru v lidi i hudbu, protože do té nahrávky vložil své srdce a duši. Jen předběhl dobu. Lidé na to tehdy nebyli připravení,“ napsala později do bookletu kolekce Pet Sounds Sessions vydané v roce 1997.
Význam alba ale v dalších desetiletích neustále rostl. Magazín Rolling Stone ho v roce 2003 zařadil na druhé místo žebříčku 500 nejlepších alb všech dob. V roce 2000 se God Only Knows dostala do síně slávy Grammy a samotné Pet Sounds bývá pravidelně označováno za jedno z nejlepších alb všech dob v anketách hudebních kritiků i muzikantů. Asociace Recording Industry Association of America (RIAA) jí udělila platinovou certifikaci za více než milion prodaných kopií.
Z alba, které americké publikum v roce 1966 příliš nevzalo, se tak postupně stala jedna z nejuznávanějších nahrávek moderní hudební historie.