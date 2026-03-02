Kdy bude Let It Roll 2026? Lineup, ceny vstupenek a praktické info

Tereza Hrabinová
  18:38
Největší drum & bassový festival světa Let It Roll se i letos vrátí k jezeru Most. Každoročně láká desetitisíce fanoušků z Česka i zahraničí. Přinášíme přehled programu, vstupenek a dalších praktických informací.
Další novinkou letošního ročníku je festivalová premiéra MODUS night, labelové noci tohoto rakouského vydavatelství. MODUS přiváží moderní, technicky precizní zvuk napříč subžánry drum & bassu, od tanečnějších poloh až po tvrdší momenty. | foto: Let It Roll

Kdy a kde bude Let It Roll 2026?

V roce 2026 se festival uskuteční od čtvrtku 30. července do soboty 1. srpna. Už podruhé se bude konat u jezera Most.

Program Let It Roll 2026

Festival nabídne vystoupení více než 150 umělců z celého světa. Pořadatelé program postupně doplňují.

Doposud oznámené největší hvězdy ročníku:

  • Pendulum LIVE – Jedna z nejzásadnějších kapel v historii drum & bassu. Jejich živá show se stala symbolem propojení elektroniky, rocku a syrové energie.
  • Chase & Status – Britské producentské duo, které sbírá jedno ocenění za druhým a redefinuje vnímání drum & bassu napříč kontinenty. Na scéně působí více než 20 let a aktuálně zažívá vrchol své kariéry. Měsíčně je poslouchá přes 5 milionů posluchačů. Na Let It Roll se vrací po třech letech.
  • Fox Stevenson LIVE – Dlouhodobě patří mezi nejvýraznější osobnosti moderního melodického drum & bassu.
  • Modestep LIVE – Hybridní přístup spojující elektronickou produkci s kapelovou dynamikou slibuje jeden z nejintenzivnějších zážitků celého festivalu.

Řada umělců se na letním Let It Roll představí poprvé, například ÆON:MODE, AMA, GIFTA, Gladde Paling, Lukher, NGHTMRE, Reaper, Rusko nebo Secula.

Součástí ročníku bude také MCs Night, která dá prostor MCs mimo jejich tradiční roli doprovodu DJ setů a zaměří se na jejich vlastní tvorbu. Vystoupí například Flowdan (držitel ceny Grammy), Catching Cairo, Duskee, Elipsa, Eva Lazarus, flowanastasia & Tyr Kohout, Gardna, DRS: In Session (feat. Dogger) nebo This Is Inja.

Celý lineup je k dispozici na oficiální stránce festivalu.

Vstupenky na Let It Roll 2026

Celofestivalová vstupenka v druhé fázi aktuálně stojí 4 200 Kč. Účastnit se můžou pouze návštěvníci starší 18 let.

Pokud máte vlastní stan, bude vám stačit lístek do kempu Immortal, který vyjde na 990 Kč na všechny čtyři dny. V nabídce jsou i varianty komfortnějších a luxusnějších kempů a ubytování. S koupí příliš neotálejte, balíčky se rychle vyprodávají.

Do kempů je možné přijet už ve středu 29. července od 16 hodin. Festival je cashless a veškeré platby v areálu probíhají prostřednictvím bezhotovostního náramku, který obdržíte při vstupu.

Jak se dostat do areálu?

Shuttle autobusy z Prahy

  • Nástupiště budou označena vlajkami LIR už 30 minut před příjezdem autobusu. Nacházejí se na ulici Wilsonova hned u východu z budovy hlavního nádraží a na letišti v druhé řadě nástupišť pro autobusy mezi terminálem 1 a parkovištěm. Podívejte se na jízdní řád.

Vlakem

  • Do Mostu se můžete vydat vlakem z Prahy-Hlavního nádraží nebo z Nádraží Holešovice. V Mostě lze následně využít MHD (bus číslo 16), která vás zaveze až k jezeru (zastávka Most, Jezero Most).

Autobusem

  • Z autobusového nádraží Florenc či Hradčanská do Mostu a odtud opět autobusem číslo 16 na zastávku Most, Jezero Most.

Autem

  • Zadejte do navigace souřadnice GPS: 50.526617, 13.648818. V okolí festivalu vás spolehlivě navede festivalové značení. Plánujete-li parkovat ve festivalovém areálu, nezapomeňte si koupit předem lístek na parkování. To platí i pro motorky.

Na kole

  • V areálu budou k dispozici stojany, nezapomeňte si zámek.

Historie festivalu Let It Roll

Historie festivalu Let It Roll sahá do roku 2002, kdy se v České republice teprve začínala formovat drum & bassová scéna. První ročník se uskutečnil v bývalém pražském klubu Mlejn a v následujících letech se postupně přesouval do větších prostor, například do dnes již legendárního klubu Abaton nebo do haly Harfa.

Z původní klubové akce pro 500 lidí se festival postupně rozrostl a po několika pražských halových ročnících přišla velká open air premiéra v roce 2008 ve Starých Žďánicích u Pardubic. Festival tehdy navštívilo bezmála 3 000 návštěvníků, o rok později už dorazilo přes 4 000 fanoušků.

Po několika úspěšných ročnících se Let It Roll v roce 2013 přesunul do Benešova u Prahy, kde poprvé představil obří futuristickou stage. Z původně lokální akce se v dalších letech stal největší drum & bassový festival světa, který každoročně přiláká desetitisíce návštěvníků z nejrůznějších zemí.

Snímek z festivalu Let It Roll
