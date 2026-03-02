Kdy a kde bude Let It Roll 2026?
V roce 2026 se festival uskuteční od čtvrtku 30. července do soboty 1. srpna. Už podruhé se bude konat u jezera Most.
Program Let It Roll 2026
Festival nabídne vystoupení více než 150 umělců z celého světa. Pořadatelé program postupně doplňují.
Doposud oznámené největší hvězdy ročníku:
- Pendulum LIVE – Jedna z nejzásadnějších kapel v historii drum & bassu. Jejich živá show se stala symbolem propojení elektroniky, rocku a syrové energie.
- Chase & Status – Britské producentské duo, které sbírá jedno ocenění za druhým a redefinuje vnímání drum & bassu napříč kontinenty. Na scéně působí více než 20 let a aktuálně zažívá vrchol své kariéry. Měsíčně je poslouchá přes 5 milionů posluchačů. Na Let It Roll se vrací po třech letech.
- Fox Stevenson LIVE – Dlouhodobě patří mezi nejvýraznější osobnosti moderního melodického drum & bassu.
- Modestep LIVE – Hybridní přístup spojující elektronickou produkci s kapelovou dynamikou slibuje jeden z nejintenzivnějších zážitků celého festivalu.
Řada umělců se na letním Let It Roll představí poprvé, například ÆON:MODE, AMA, GIFTA, Gladde Paling, Lukher, NGHTMRE, Reaper, Rusko nebo Secula.
Součástí ročníku bude také MCs Night, která dá prostor MCs mimo jejich tradiční roli doprovodu DJ setů a zaměří se na jejich vlastní tvorbu. Vystoupí například Flowdan (držitel ceny Grammy), Catching Cairo, Duskee, Elipsa, Eva Lazarus, flowanastasia & Tyr Kohout, Gardna, DRS: In Session (feat. Dogger) nebo This Is Inja.
Celý lineup je k dispozici na oficiální stránce festivalu.
Vstupenky na Let It Roll 2026
Celofestivalová vstupenka v druhé fázi aktuálně stojí 4 200 Kč. Účastnit se můžou pouze návštěvníci starší 18 let.
Pokud máte vlastní stan, bude vám stačit lístek do kempu Immortal, který vyjde na 990 Kč na všechny čtyři dny. V nabídce jsou i varianty komfortnějších a luxusnějších kempů a ubytování. S koupí příliš neotálejte, balíčky se rychle vyprodávají.
Do kempů je možné přijet už ve středu 29. července od 16 hodin. Festival je cashless a veškeré platby v areálu probíhají prostřednictvím bezhotovostního náramku, který obdržíte při vstupu.
Jak se dostat do areálu?
Shuttle autobusy z Prahy
Vlakem
Autobusem
Autem
Na kole
Historie festivalu Let It Roll
Historie festivalu Let It Roll sahá do roku 2002, kdy se v České republice teprve začínala formovat drum & bassová scéna. První ročník se uskutečnil v bývalém pražském klubu Mlejn a v následujících letech se postupně přesouval do větších prostor, například do dnes již legendárního klubu Abaton nebo do haly Harfa.
Z původní klubové akce pro 500 lidí se festival postupně rozrostl a po několika pražských halových ročnících přišla velká open air premiéra v roce 2008 ve Starých Žďánicích u Pardubic. Festival tehdy navštívilo bezmála 3 000 návštěvníků, o rok později už dorazilo přes 4 000 fanoušků.
Po několika úspěšných ročnících se Let It Roll v roce 2013 přesunul do Benešova u Prahy, kde poprvé představil obří futuristickou stage. Z původně lokální akce se v dalších letech stal největší drum & bassový festival světa, který každoročně přiláká desetitisíce návštěvníků z nejrůznějších zemí.