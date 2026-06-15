Hudebníka Olivera Tree charakterizovaly dvě věci: nepřehlédnutelná ofina a tendence dělat si ze všeho legraci, která balancuje na hraně patosu a ironie. O víkendu zemřel při tragické nehodě vrtulníku v Brazílii. Už v roce 2019 ho americký lifestylový časopis Alternative Press nazval nejsenzitivnějším podivínem alternativního popu. A to bylo ještě předtím, než naskočil na svou monstrózní koloběžku.
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Podivín s ofinou a koloběžkový rekordman
Oliver Tree, občanským jménem Oliver Tree Nickell, střídal žánry i módní styly, jeho signature look ale vždy dotvářela hustá, rovně zastřižená ofina. Mnohokrát se kasal tím, že žádnou současnou hudbu neposlouchá, aby nevědomky nezačal kopírovat ostatní. „Páni, jsem takový ignorant. A myslím, že to je něco, co mi jako umělci pomáhá, protože nevědomost je blaženost,“ vyjádřil svůj postoj.
V květnu 2020 si splnil přání, které označil za svůj životní sen: zapsal se do Guinessovy knihy rekordů jako majitel největší koloběžky na světě. Stroj, který údajně sám vyrobil, měřil na výšku úctyhodných 4,16 metru, což z něj zároveň dělalo zcela neužitečný dopravní prostředek, na jehož řídítka se prostě nedalo dosáhnout.
Hudebník a kaskadér, co pokoušel osud
Oliver Tree se narodil 29. června 1993 v kalifornském Santa Cruz a s hudbou experimentoval od dětství. Od svých 17 let spolupracoval s americkým dýdžejem a zpěvákem, vystupujícím pod jménem Skrillex, nebo s kanadskou dvojicí Zeds Dead.
První sólové album Splitting Branches vydal v sedmnácti, první živé vystoupení si střihl ve ska kapele Irony o rok později. Už tehdy upoutal. Široké džíny, účes podle hrnce a retro šusťákovka, v níž pózoval při rozhovorech, se nadlouho staly jeho osobním rozpoznávacím znakem. „Veselý šprýmař alt-popu,“ charakterizoval ho později hudební týdeník Billboard.
Ještě předtím upoutal coverem skladby Karma Police od Radiohead, k němuž získal svolení zpěváka Thoma Yorka. Nakrátko svou kariéru přerušil, aby vystudoval hudební techniku na Kalifornském institutu umění.
V roce 2018 pak vydal své debutové EP Alien Boy s videoklipem All That x Alien Boy. Jeho součástí byl klip zachycující kaskadérské kousky s monster trucky. Není bez zajímavosti, že je všechny sám nazkoušel a absolvoval. Riskování pro něj bylo životní nutností, mnohá jeho videa na sociálních sítích jsou opatřená varováním, aby je diváci nezkoušeli.
Jako ukřižovaný Kristus a prorok covidu
Druhé hudební video Hurt z roku 2019 točil na Ukrajině a hlavní roli v něm měla zmíněná monstrózní koloběžka, k jejímž řídítkům se Oliver Tree nechal připoutat s rozpaženýma rukama v aluzi na ukřižování Ježíše Krista.
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Single Miracle Man, opět doprovázený klipem, dosáhl během jednoho dne 1,3 milionu zhlédnutí. Hudebník v něm přežije autonehodu a při následné operaci uteče z nemocnice a chodí po městě s odhaleným sešitým hrudníkem. Lékaři jsou ve značně stylizovaném klipu oblečeni v oděvech s kryty před obličej, které připomínají ochranné kombinézy proti přenosu infekce. Je ironií, že vydání následného alba Ugly is Beautiful, které mělo obsahovat i Miracle Mana, se zpozdilo kvůli covidové pandemii.
Zápis do Guinessovy knihy rekordů
Ještě než v červenci 2020 album Ugly is Beautiful vyšlo, rozhodl se Oliver Tree nechat svou koloběžku učinit nesmrtelnou: zapsat ji do Guinessovy knihy rekordů. K tomu, aby mohl být stroj zapsán, musel na něm jeho vlastník opravdu jet.
Z přípravy na pokus o rekord vzniklo video, které – jak jinak – obsahuje nahrané pasáže, kde se budoucí rekordman při projevu u pultíku natolik rozvášní, že z něj začnou padat vulgarity. Následně spadne mikrofon a „ochranka“ performera odvádí pryč. Ve videu je ale vidět i to, jak se Oliver Tree nechává obléci do vesty s chráničem páteře a nainstalovat si speciální chůdy. Podle dostupných zdrojů musel na koloběžce ujet půl míle (cca 805 metrů), aby byl rekord uznán.
Zemřel při kuriózní nehodě
Po Ugly is Beautiful sice Oliver Tree oznámil odchod do uměleckého důchodu, ale dlouho v něm nevydržel. Nejdřív vydal novou verzi Ugly Is Beautiful: Shorter, Thicker & Uglier a později album Cowboy Tears.
Od počátečního vyhraněného příklonu ke ska a dubstepu se jeho hudba přes četné experimenty rozvíjela spíš do prostoru vymezeného elektronikou, alternativním rockem a indie. Vystoupení Olivera Tree vždy zahrnovala humor, nápadné kostýmy a vtípky na pomezí parodie. Součástí jeho veřejné image byly příspěvky na sociálních sítích, v nichž nechyběly převleky ani komické scénky s dalšími osobnostmi. V poslední době vystupoval společně s mexickým influencerem Aronem Mercurym.
Poslední album Love You Madly, Hate You Badly vyšlo 24. dubna 2026. Zpěvák k němu řekl, že vzešlo z pocitů, které zažíval, když se cítil zamilovaný. „Chtěl jsem to chytit, uzavřít do lahve a proměnit v něco pozitivního, co budu moci sdílet s ostatními,“ představil album podcasterovi Zachu Sangovi v jeho Zach Sang Show.
O necelé dva měsíce později zemřel při tragické a značně nepravděpodobné nehodě: po srážce dvou vrtulníků v Brazílii, kde byl na turné. V červenci měl dorazit do Prahy. Koncert provokativního hudebníka se měl odehrát v pražském Lucerna Music Baru 13. července jako zastávka na jeho světovém turné. Tree plánoval odehrát ve 30 zemích přes 70 koncertů.