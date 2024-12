Do O2 areny příští rok zamíří zpěvačka Katy Perry a komik Ricky Gervais

V Simpsonových, konkrétně v epizodě Homere Simpsone, tohle je tvoje žena, si zahrál i Ricky Gervais a rovnou k ní i napsal scénář. Do pražské O2 areny zavítá nekompromisní komik 4. října v rámci stand-upového turné Mortality.

„Všichni zemřeme a můžeme se tomu zasmát. A tím přesně se Mortality zabývá, absurditami života a smrti,“ vysvětluje Gervais. A stejně jako při předchozích turné věnuje část výdělku z prodeje vstupenek na charitativní účely.

Ricky Gervais je považován za jednoho z nejvlivnějších britských komiků od dob Charlieho Chaplina. V roce 2016 obdržel cenu Charlie Chaplin Britannia Award for Excellence in Comedy, je tvůrcem a hvězdou seriálů Kancl, Kompars nebo Po životě.

Po celosvětovém úspěchu dvou předchozích netflixovských stand-up speciálů Humanity a Supernature vydal Ricky Gervais v roce 2023 třetí a svůj dosud největší speciál Armageddon.

Získal Zlatý glóbus, stal se celosvětově nejsledovanějším pořadem na Netflixu a následovalo rekordní mezinárodní turné, během kterého vyprodal 85 arén po celém světě. Gervaisova show v Hollywood Bowl v Los Angeles se zapsala do Guinnessovy knihy rekordů jako nejvýdělečnější komediální vystoupení všech dob.

Vstupenky od pátku

Vstupenky na Gervaisovo pražské vystoupení budou v ceně od 1790 Kč v prodeji od 13. prosince od 10:00 hodin.

Koncert zpěvačky Katy Perry v rámci turné The Lifetimes Tour se bude konat 30. října 2025.

Od roku 2008, kdy Katy Perry s písní One Of The Boys debutovala u Capitol Records, nasbírala celkem 115 miliard streamů a celosvětově prodala přes 70 milionů alb a 143 milionů singlů. Je nejprodávanější umělkyní v historii této vydavatelské firmy.

Kromě toho, že je Katy Perry jednou z nejprodávanějších hudebních umělkyň všech dob, zapojuje se aktivně do veřejného života. V roce 2013 byla jmenována velvyslankyní dobré vůle UNICEF a využila svůj hlas k zajištění práva každého dítěte na zdraví, vzdělání, rovnost a ochranu. Je také bojovnicí za rovnoprávnost LGBTQ+ a za svou práci získala řadu ocenění.

Předprodej lístků na její pražský koncert začne 13. prosince v 10:00, cena začíná na 2290 Kč.