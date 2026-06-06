Štve mě, koho jsme si schopni zvolit za lídry, svěřuje se raper Kato

Kato, vlastním jménem Adam Svatoš, dříve působil pod přezdívkou Deph a společně se skupinou Chaozz seznamoval v 90. letech mainstreamovou hudební scénu s hip hopem. Znalci a kovaní hiphopeři se sice na dovádění téhle party dívali tak trochu skrz prsty, nicméně hity jako Televize, Policijééé, Vodopády nebo Chaozz věci svého času znal opravdu každý. Po rozchodu skupiny v roce 2002 se z Depha stal Kato a pod hlavičkou Prago Union se začal věnovat sofistikovanější hudbě. A začal sklízet obdiv a uznání coby mistr slovních hrátek, trefných postřehů a vtipných špílců, jimiž přemýšlivě glosuje vše, co se nejen v jeho životě odehrává.
Nekorektum vyšlo dva roky po předchozí desce Zvukoloď, což je poměrně krátká doba. O nové nápady evidentně nouzi nemáte.
A to jsem si dal po Zvukolodi rok pauzu, protože předtím jsem během tří let vydal čtyři alba. Takže ty dva roky mi naopak přišly jako docela dlouhé.
Dost často, když se v nějakých řekněme mainstreamových projektech objeví něco na způsob rapu, dělají to lidi, kteří o tomhle žánru moc nevědí, a dopadá to křečovitě a trapně.