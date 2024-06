Jsme i muži trochu tlačené jít si po krku a soutěžit, říká Kateřina Marie Tichá

A to hned z několika důvodů. „Tak třeba ta tradice dívčího fanouškovství je obrovská. Když přijde mladý kluk, který má čím zaujmout, davy holek za ním půjdou. Kdežto s mladou holkou je to trošičku jiné...Jinak mám ale těch vyloženě negativní zážitků hrozně málo, jde o drobnosti. Jak jsem jezdila s Jeleny, občas jsem si vyslechla narážku, že jsem třeba ozdoba té kapely. A on to mnohdy ten dotyčný i říká jako kompliment, ale logicky si asi nechcete připadat jako rolnička na klobouku,“ popisuje.

Jako příklad další takové situace dává Kateřina moment, kdy ji někdo vidí poprvé v životě a hned ji začne oslovovat Kačenko. „Jindrovi Polákovi asi taky cizí chlap napoprvé neříká Jindříšku. Já vím, že to většina z nich nemyslí zle a nebudu kvůli tomu psát demonstrativní statusy, ale není to úplně příjemné,“ vysvětluje.

Na otázku, zdali se díky koncertování s kapelou Jelen stala trochu tolerantnější vůči mužské duši, odpovídá, že ano. Zároveň dodává, že si taky díky tomu začala více cenit zdravých ženských vztahů. „Začala jsem si všímat, jak to vlastně není vůbec samozřejmost mít zdravé ženské vztahy. Pořád jsme trochu tlačené, i chlapama, i když to možná nemyslí špatně, do nějakého soutěžení a toho dojmu, že si holky mají jít po krku,“ prozrazuje.

Na oplátku tak s mnoha kolegyněmi reagují ještě větší semknutostí: „Když vám pořád někdo říká, no hele tahle je tady teď nová, ta tě vystrnadí, tak si v tom radši najdu střípek rebelství a řeknu ne, chytíme s tou dotyčnou za ruce a jdeme spolu.“

Kombinovat psaní a hraní

Řeč přišla i na původní Katčinu ambici stát se spisovatelkou. „To je vlastně můj ultimátní sen, vyprávět příběhy. Teprve z tohoto snu se pak zrodil ten sen být i zpěvačkou. Do budoucna si myslím, že je to nádherně kombinovatelná práce: psát a hrát,“ uvažuje.

Oblibě posluchačů se K. M. Tichá těší nejen na koncertech nebo v rádiích, ale také na sítích. Právě ty jí však do životy přinesly i nepříjemný vedlejší efekt popularity: stalking, jenž musela řešit i soudně.

Celou věc začala řešit až na doporučení kamaráda, když si uvědomila, že má z nastalé situace zhoršující se úzkostné stavy. „Já nevěděla, že se můžu bránit i něčemu takovému. Kdy mě ten člověk fyzicky nenapadl, ale kdy mě to stíhá psychicky. Já už se pak reálně bála chodit i na podpisovky po koncertech a vždycky jsem se desetkrát ohlížela,“ vzpomíná.

Detailněji o situaci zpěvačka hovořit nemůže, obecně však v poslední době často uvažuje o tom, jak si nastavit hranici mezi sebou a fanoušky. Nemusí jít totiž jen o stalking, výjimkou na týdenní bázi nejsou ani různé nevhodné fotky, nabídky nebo zprávy z různých účtů. „Řeší to asi skoro všechny zpěvačky. I kluci, o tom ví, ale ti se asi logicky necítí být tak ohrožení. I když taky mám kamaráda zpěváka, kterému stalkerka stála před domem, dívala se mu do okna a muselo to pro něj být hrozné,“ říká.

V rozhovoru se dál dozvíte, jak Kateřina ve svém životě zdolává strachy a proč jí do života přinesly spoustu zajímavých zážitků. Řeč přišla také na dětský sen „být Xenou“, Davida Stypku, pozadí vzniku písně Poprvé a Budu tu nebo fascinaci texty Michala Horáčka, které na speciálních koncertech čas od času zpívá.