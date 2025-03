Improvizovaný koncert zpěvačky Kateřiny Marie Tiché vzbudil velký ohlas.

„Nejlepší okamžik byl, když šel kolem kluk s kytarou, toho vzali mezi sebe, kytaru mu vzali a její kytarista tak s Marií odehrál v podstatě celý koncert venku před Lucernou. Bylo to dojemné. Lidi pak začali zpívat Martu Kubišovou. Spontánní a hezké,“ uvedla pro iDNES.cz Lucie, která na koncert přišla s kamarádkou.

Na svém Instagramu zpěvačka Tichá napsala: „Mrzí nás, že jeden pitomec zkazí tolik krásných setkání, co se tady na tom baráku dneska dělo. Děkujeme i všem, co zůstali na ten improvizovaný venkovní koncert ve Vodičkové. To si asi budem pamatovat.“

„Doufáme, že jste se dostali v bezpečí domů a taky že přijdete 7. dubna do Lucerny na náhradní termín,“ dodala.

Masové evakuace ve čtvrtek večer zapříčinily hlášení o bombách v pražské Lucerně a na nádraží Praha-Smíchov. Svá místa musely opustit přes tři tisíce lidí. Oblasti ihned prověřila policie s pyrotechnickým týmem. Vyšli s negativním nálezem a v půl jedenácté večer se tak zde mohl obnovit běžný provoz.

Policisté následně oznámili, že se pachatele, který měl anonymní hlášení na svědomí, snaží dopadnout.