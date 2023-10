VIDEO: Divoká a ženská. Kateřina Marie Tichá v klipu k písni Plamen tančí

„Plamen je píseň o divokosti a ženskosti. O tom, že je někdy dobré žít jedním okamžikem. Neřešit to, co přijde zítra. Je o tom, že každý člověk má v sobě klidnou a jemnou stránku. Zároveň i tu divokou a neřízenou. Je dobré si je obě dovolit,“ říká Kateřina Marie Tichá.

„Vždycky mě lákal tanec. Hned jsem věděla, že k této písni patří. Pohybově mě připravila fantastická tanečnice Eliška Bolečková. Bylo to vlastně poprvé, co jsem opravdu tančila – a bylo to osvobozující a inspirativní. Eliška mi myšlenku a vizi písničky pomohla rozvinout v pohybu,“ dodává zpěvačka.

Kateřina od vydání debutové desky Sami (2020) ušla velký kus cesty a v její kariéře se událo několik důležitých událostí. Začala spolupracovat s kapelou zesnulého Davida Stypky Bandjeez, získala Anděla v kategorii Objev roku, vystoupila na koncertě v pražské Lucerně k 80. narozeninám Marty Kubišové a zpívala také na inauguraci prezidenta Petra Pavla na Druhém nádvoří Pražského hradu.

Druhé album vydá Kateřina Marie Tichá u vydavatelství SinglTon v lednu roku 2024.