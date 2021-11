VIDEO: Kateřina Marie Tichá natočila slavnou píseň Boba Dylana

„Dylanovy písně a texty podle mého ovlivnily celé směřování populární hudby. The Times They A-Changin’ je právě ten příklad, který ukázal, že poezie se může stát součástí obyčejné písničky. Mám radost, že jsem dostala příležitost ji nazpívat. Je to píseň silná a platná v čase velkých změn, kdy se všichni snažíme přijmout něco nového, co přichází a zároveň si zachovat to, na čem nám záleží,” říká Kateřina Marie Tichá.

Nahrávání písně Časy se mění bylo obrazově zaznamenáno ve studiu Svárov. Z této hudební session, kde byl kromě skupiny Bandjeez přítomen také chlapecký pěvecký sbor Bruncvík a mnoho dalších hostujících hudebníků, následně vznikl videoklip v režii Adama Pavelky.

Kateřina Marie Tichá vystupuje jako host na koncertech skupiny Jelen a 2. října 2020 vydala debutové sólové album Sami, které pokřtila 23. října 2021 v Malostranské besedě, na němž také uvedla do světa svou básnickou prvotinu Ostrov, co chutná jako pomeranče.