Na Svetech jsem chtěla zachytit zvuk osmdesátých let, svěřuje se Knechtová

Má název Svety nějaký hlubší význam?

Deska je pojmenovaná po skladbě, která už je nějakou chvíli venku a je jakýmsi synonymem naší vnitřní rozpolcenosti a duality. Každá žena v sobě má část muže a naopak. Každý jsme jiný, různorodý, máme v sobě spektrum emocí a zkušeností, což se odráží v našem životě.

Desce jste věnovala čtyři roky přípravy, hovoříte o ní jako o vaší nejkomplexnější práci. Je přesně podle vašich představ a odráží přesně vaše muzikantské myšlení?

Album vznikalo průběžně čtyři roky, čili je to tak trochu časosběrná nahrávka. A vůbec poprvé za svou sólovou dráhou jsem měla ohromně svobodný prostor k práci. Kdykoliv jsem měla dobrý materiál, nápad a byla možnost jít do studia, šlo se natáčet. Album je tím pádem dotažené a nezměnila bych na něm ani tón.

Spolupracovala jste znovu s Christianem Eignerem, bubeníkem Depeche Mode. Jak probíhá práce s členem takhle slavné kapely?

Poprvé jsem s ním pracovala na desce Tajomstva, kde se náš vztah posunul do přátelské roviny. Asi před dvěma lety, kdy se vrátil z turné, jsem mu poslala demonahrávky a prosila jsem ho o jeho názor. Některé věci se mu hned zalíbily a chtěl na nich dělat. Samozřejmě jsem byla nadšená. Pracuje se s ním skvěle, je to absolutní profesionál. V tomhle případě jsme oba chtěli zvukově zachytit návrat ke zvuku osmdesátých let, což se myslím podařilo.