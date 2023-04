Uvažoval jsem, že novou desku nazvu závěť, říká frontman Katapultu Říha

Jakým způsobem album Nostalgia vznikalo?

Desku jsem označil jako audioautobiografii. Stál jsem nad propastí, ale místo abych skočil, roztáhl jsem křídla a vznesl jsem se nahoru. Anebo bych to mohl říct takhle: něco musí umřít, zmizet, aby mohlo vzniknout něco nového. A to je příběh té desky. Nápad na natočení alba Nostalgia jsem dostal už v roce 2019 a měl jsem ji odevzdat následující rok. Tehdy jsem netušil, co mě potká, ale myslel jsem na svoje mládí.

Když jsme to poslouchali, nemohl jsem uvěřit, že to opravdu hrajeme my.