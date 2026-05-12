Podle vzoru The Rolling Stones, kteří už dlouhá léta nevyjíždějí každoročně na turné, udělá Katapult to samé. Kapelník Oldřich Říha bude zatím pracovat ve studiu, hledat další inspiraci a skládat nové písničky.
„Během té pauzy se třeba pokusím natočit desku. Katapult nikdy nezemře, já mám ještě furt budoucnost,“ uvedl Říha.
Katapult má za sebou od roku 2023 turné Nostalgia a Katapult 50let Tour k výročí vzniku kapely, které zakončil letos 11. dubna v ostravské hale Gong a které navštívilo celkem 60 000 fanoušků.
|
Uvažoval jsem, že novou desku nazvu Závěť, říká frontman Katapultu Říha
„Každý koncert přinesl lidem i mně dobrou náladu. Lidé si každou písničku zpívali se mnou a psali mi, že na koncertech Katapultu omládli o čtyřicet let. Tak to já taky. Až na konci turné jsem si uvědomil, co jsem to vlastně dokázal, jak mi přes všechny rány osud stejně přál, protože když se mi něco nepovedlo, tak se to stejně obrátilo v můj prospěch,“ řekl sedmasedmdesátiletý Říha.
Na sobotním vystoupení v Lysé nad Labem se Katapult představí ve čtyřčlenné sestavě, když základní trio, které vedle kytaristy a zpěváka Říhy tvoří baskytarista Karel „Bigman Kodl“ Dvořák a bubeník Roman Krajdl, doplní hostující kytarista Míla Mottl.
„Výběr písní na tento koncert bude od srdce, nechám to intuici. Nebude to žádná tryzna, Míla Mottl dostane větší prostor a obohatí náš zvuk. Budou tam písně od stříbrné desky až po zatím poslední Nostalgii. Všechny hity se do programu nevejdou, ale je to těžké. Když některé vyřazuju, mám pocit, že vraždím vlastní děti,“ prohlásil Říha.
Svoji hudební kariéru zahájil Říha v roce 1963, kdy postupně hrál ve skupinách Meteor, Shadows, Memphis, Black Stars, Flemings, Lylis, Sinners, Cathedral a Mahagon. František Ringo Čech jej v roce 1972 přivedl do své skupiny Shut Up, kde se u mikrofonu střídali zpěváci Viktor Sodoma a Jiří Schelinger. Říha ve skupině setrval až do roku 1975, poté se vrátil do skupiny Mahagon, později přejmenované na Katapult.
|
RECENZE: Pořádnej „rak“ se nekonal. Katapult zněl, jako když jde stařenka ze schodů
„Různé kapely mě žádaly o radu, jak mají dělat muziku. Vždycky jsem jim říkal: ‚Hrajte, bavte se a jděte svoji cestou. A úspěch se dostaví‘,“ podotkl Říha, který má na svém kontě zlidovělé hity Blues, Já nesnídám sám, Vojín XY nebo Hlupák váhá.
První singl skupině známé jednoduchou muzikou a srozumitelnými texty Půlnoční závodní dráha/Lesní manekýn vyšel na jaře 1976. O dva roky později následovala první dlouhohrající deska, která se skládá pouze z živých a syrově zahraných nahrávek.
Zatím poslední studiová deska Katapultu s názvem Nostalgia vyšla před třemi roky. Skupinu provázely i zákazy, nevraživost části hudebních kritiků a personální změny často způsobené úmrtími. Kapela vystoupila mimo jiné jako předskokan Deep Purple nebo Status Quo a koncertovala i na Nové scéně Národního divadla v Praze.