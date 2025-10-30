Karin Ann se jako první zpěvačka z Česka a Slovenska prosadila v americké hitparádě

  16:08
Slovenská zpěvačka a skladatelka s českým občanstvím Karin Ann uspěla s písní i was never yours v oficiální americké hitparádě žánru americana. Stala se tak první umělkyní z prostoru bývalého Československa, která se dostala do tohoto žebříčku sestavovaného Americana Music Association. Se svým singlem figuruje na 44. místě, uvedl za zpěvačku Roman Helcl.
Slovenská zpěvačka Karin Ann (2020)

Slovenská zpěvačka Karin Ann (2020) | foto: Ondřej Pýcha pro BrainZone

Vyhlášení hudební ceny Žebřík. Objev roku Karin Ann (Plzeň, 3. září 2021)
12 fotografií

Hitparáda vychází z dat o rádiovém vysílání na amerických stanicích zaměřených na americana, folk a roots. Dostat se do jeho první padesátky je pro neamerické umělce obtížné. V aktuálním vydání se Karin Ann objevuje vedle jmen jako Brandi Carlile, Lukas Nelson, Marcus King nebo Larkin Poe.

Nechci sama sebe zklamat, říká předskokanka Imagine Dragons Karin Ann

Americana je široký hudební žánr, který propojuje tradiční americké styly jako je country, folk, blues a rock. „Je to pro mě obrovská čest. Americana je žánr, ke kterému mám čím dál bližší vztah. Baví mě jeho hloubka, autenticita i propojení s příběhy, které sama vyprávím,“ řekla Karin Ann.

Ve skladbě i was never yours zní akustické kytary, pedal steel i smyčce, text reflektuje rozchod a vnitřní osvobození. Singl doprovází také videoklip.

Karin Ann, která na začátku své hudební kariéry stihla mimo jiné předskakovat Yungbludovi či skupině Imagine Dragons, své loňské debutové album Through the Telescope nahrála pod producentským dohledem Benjamina Lazara Davise z americké kapely Okkervil River. Zpěvačku ten samý rok zařadil britský hudební magazín NME na svoji titulní stranu.

Hudebně Karin Ann nabízí nahrávky s příklonem k folku a akustickému rocku. Texty se věnují tématu lásky, identity a duševního zdraví. „Nerada rozebírám význam textů svých písní, jsem raději, když si v nich sám posluchač najde něco podnětného pro sebe,“ sdělila zpěvačka, která je známá svoji podporou komunity LBGT+.

Festival Beats for Love vykopává. Oznámil headlinera i nový systém vstupenek

Letos v únoru vydala singl choking on my words, natočený ve spolupráci s nizozemským zpěvákem Duncanem Laurencem, vítězem Eurovize 2019.

28. června 2022

Karin Ann se jako první zpěvačka z Česka a Slovenska prosadila v americké hitparádě

