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Slušňák Karel Štědrý. Málem zemřel v letadle, mikrofon vyměnil za nápojové automaty

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  20:00
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Karel Štědrý | foto: Profimedia.cz

Do nejvyšších pater showbyznysu vynesl Karla Štědrého Semafor, na rozdíl od jiných hvězd tohoto divadla ho však čekala trnitější a klikatější cesta. Ještě za života se stal v podstatě retrozpěvákem a několikrát musel hledat jinou obživu, aby, jak sám říkal, neskončil jako „houmlesák“. Co naplat, že byl kamarád Karla Gotta nebo Waldemara Matušky. I když spolu stáli na jevišti, byl vždycky tím druhým, co slavnějšímu kolegovi sekunduje v duetech nebo nahrává na vtípky. Lidsky byl přitom nanejvýš poctivý a slušný člověk. Bez ohledu na to Karla Štědrého osud nešetřil.
Pohnuté osudy

Je rok 1978 a Karel Štědrý prožívá dosud nejsmutnější chvíle svého života. Jeho milovaná žena Jana trpí rakovinou a prognózy lékařů nejsou vůbec dobré. Už rok statečně bojuje s nemocí, ale šance na uzdravení jsou bohužel mizivé. Karel ženu doprovází po nemocnicích, mezitím pilně objíždí republiku s kapelou, natáčí v televizi a všude rozdává úsměvy. Když však sejde z jeviště, do smíchu mu vůbec není. Velkou oporou je mu v těchto chvílích kamarádka Jiřina Bohdalová, se kterou jezdí navštěvovat nemocnou Janu. Takto ve třech se vidí ještě týden před její smrtí.

Pak už zůstává oblíbený zpěvák na všechno sám. Hlavně na výchovu dvou dospívajících dcer. Starší je osmnáct, mladší dvanáct, a tak se ze dne na den musí starat o vaření, praní, žehlení i každodenní nákupy. Je mu teprve dvaačtyřicet a má před sebou těžkou volbu: Obětovat svou budoucnost a všechnu energii vložit jen do svých dcer, nebo myslet i na sebe a dát životu druhou šanci?

Čím se rozhodně trefil do správného vkusu, bylo pojetí duetu Mám malý stan s Waldemarem Matuškou. Jejich minimalistická choreografie se stala legendou.

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