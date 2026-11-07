Je rok 1978 a Karel Štědrý prožívá dosud nejsmutnější chvíle svého života. Jeho milovaná žena Jana trpí rakovinou a prognózy lékařů nejsou vůbec dobré. Už rok statečně bojuje s nemocí, ale šance na uzdravení jsou bohužel mizivé. Karel ženu doprovází po nemocnicích, mezitím pilně objíždí republiku s kapelou, natáčí v televizi a všude rozdává úsměvy. Když však sejde z jeviště, do smíchu mu vůbec není. Velkou oporou je mu v těchto chvílích kamarádka Jiřina Bohdalová, se kterou jezdí navštěvovat nemocnou Janu. Takto ve třech se vidí ještě týden před její smrtí.
Pak už zůstává oblíbený zpěvák na všechno sám. Hlavně na výchovu dvou dospívajících dcer. Starší je osmnáct, mladší dvanáct, a tak se ze dne na den musí starat o vaření, praní, žehlení i každodenní nákupy. Je mu teprve dvaačtyřicet a má před sebou těžkou volbu: Obětovat svou budoucnost a všechnu energii vložit jen do svých dcer, nebo myslet i na sebe a dát životu druhou šanci?
Čím se rozhodně trefil do správného vkusu, bylo pojetí duetu Mám malý stan s Waldemarem Matuškou. Jejich minimalistická choreografie se stala legendou.