Lidovky se vázaly k důležitým událostem, třeba válkám, říká Holas z Čechomoru

Album Čechomor pokřtí 1. prosince koncertem v pražském Divadle Hybernia.

Cítíte se, v návaznosti na název desky, jako švarní šohajové?

Je to samozřejmě nadsázka. Ale zároveň název vyjadřuje, jak jsme se při tvorbě a při natáčení cítili. Franta Černý říká, že motto desky je „úspěch, nadšení a dobrá energie, která se nad celým projektem vznáší“. Jinak jsme opět vycházeli z lidovek, které jsme našli na Moravě, v Čechách, ale je tam i jedna rusínská píseň. Nahráli jsme i několik autorských skladeb. Zpívá s námi opět Martina Pártlová a hostuje kytarista Petr „Kulich“ Pokorný, kterého znám z Etc... Už je to taky švarný šohaj, jako my, možná ještě o něco švarnější.