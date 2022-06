RECENZE: Místy monumentální, místy vycpávková pocta Karlu Gottovi

Princip byl jednoduchý. Každý vystupující zpíval nejméně jeden Gottův hit. V tříhodinovém, pečlivě vymazleném programu pro publikum 40+ vystoupilo přes čtyřicet zpěváků všech generací.

Ty nejstarší reprezentoval devadesátiletý Jiří Suchý, s nímž podle očekávání zazpívala Jitka Molavcová větší část Zdvořilého Woodyho, a druhý devadesátník Josef Zíma. Suchého, pak Zímovo a nakonec i Gottovo Blues pro tebe pro začátky mnohonásobného Slavíka opravdu něco znamenalo. Zíma na vozíčku zazpíval jeden z prvních českých rock’n’rollů s tak fantastickou chutí a energií, že si plným právem vysloužil obrovské ovace ve stoje.

Většina zpěváků, zvláště těch, co se museli potýkat s Gottovými náročnými kantilénami ze sedmdesátých a osmdesátých let, bohužel nepřesvědčila. Ne, že by všichni nedosáhli k Mistrovým výškám, spíš jim chybělo spojení s hudebním duchem doby, kdy písně vznikaly, nebo nedokázali skladbám dát něco nového.

Nicméně potěšil Jan Smigmator s Dashou v Je nebezpečné dotýkat se hvězd. Překvapivě také potěšil jindy nevýrazný Bohuš Matuš v písni V máji (Il Mondo). To bylo opravdu gottovské provedení. Bára Basiková měla smůlu, že začínala. I tak ale byly její Oči sněhem zaváté celkem přesvědčivé.

Zvláštní kapitolou show byli oba operní hosté – dobrý dramaturgický tah. Štefan Margita přinesl do možná až příliš vážného večera trochu legrace svým provedením lidové písně Macejko. A Eva Urbanová? Závěr jejího provedení Gottovy oblíbené skladby Hudba se mnou vchází byl opravdu monumentální.

Pak tu byli experimentátoři, kteří se pokoušeli dát Gottovým písním jiný rozměr. I když ani jeden ze dvou pokusů nevyzněl, byli to hrdinové večera. Ondřej Brzobohatý se pokusil najít pro Kávu si osladím nový kabát, ale ani tehdy, ani dnes by v takovém provedení z jeho verze určitě nebyl hit. 4tet zase zkusil předělat Je jaká je do kudrlinek vokálního kvartetu. Chvíli jejich exhibice bavila, ale v půlce skladba ztratila přehlednost a zamotala se do parádiček.

Ne všem se dařilo. Například udělat Zvonky štěstí s Darou Rolins a Charlotte Ellou Gottovou byl dobrý nápad, ale vyšel naprázdno. V Šarlotce není ta charismatická pokora, jíž její tatínek oplýval. Ani 4 tenoři s Hej, hej baby nebyli moc přesvědčiví. Chybělo jim to, čemu se říká šmrnc.

Markéta Konvičková se s písní Kam tenkrát šel můj bratr Jan jen míjela. A ani mladý Mišík se s jednou z nejoblíbenějších Mistrových písní Když milenky pláčou moc nepředvedl. Možná by mohl začít chodit na lekce výslovnosti češtiny, třeba by mu to příště pomohlo.

Pocta Karlu Gottovi O2 arena, Praha 19. června 2022 Hodnocení: 55 %

O vrcholné chvíle se postarali Marek Ztracený a Richard Krajčo, kteří přednesli písně Ta pravá a Srdce nehasnou, které pro stárnoucího Gotta sami napsali.

Na nich bylo znát, že vědí, o čem zpívají, že prožívají to, co sami vytvořili.

Zbytek byla vycpávka a našlehaná bezbarvá nuda, která měla jediný cíl, připomenout některé z Gottových nejznámějších písniček. Úplně chyběly mladé tváře.

Večerem provázel Libor Bouček. Chvála mu patří za nezbytnou obdivuhodnou stručnost. Průvodní text byl ale prabídný. Neustále vyjmenování autorů a textařů u každé písně pochází z ruského vzoru estrád z padesátých let a u nás se nosilo až do konce osmdesátých let. Dnes už takové seznamy jmen nikoho nezajímají. Když takovou informaci bude člověk nutně chtít vědět, okamžitě si ji v mobilu vygooglí.

Něco bylo dobré, něco horší. Ale je třeba smeknout před pořadatelským týmem. Dát dohromady show se čtyřiceti pop interprety a celkem vydařenou animovanou zadní projekci je slušný kousek logistického umění. Karel by to určitě ocenil.