Ptali se, zda je ten Gott opravdu z Československa, říká jeho německý textař

V nové biografii Karel Gott neopomněl ani kolegy a kamarády. Jedním z nich je jeho dvorní německý textař Filip Albrecht. Muž, který se narodil v Mnichově a kterého tak uchvátila Praha, že se do ní přestěhoval. Možná to udělal i proto, aby zavřel dveře za složitým dětstvím. S Gottem ho pojí dvacet let přátelství a desítky písní.