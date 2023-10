Kontrarevoluční živel Karel Černoch by se dožil osmdesáti let

…o seznámení rodičů v Paříži

Otec Karla Černocha, také Karel, vystudoval na obchodního příručího, ovšem chtěl se díky své zálibě v chemii věnovat výrobě parfémů. „V roce 1936 se vydal do Paříže na zkušenou. Tam se v továrně na parfémy seznámil s mojí mámou a po návratu do Čech se vzali. Těsně před nacistickou okupací se chtěli do Francie vrátit, už to ale nešlo, všechno nabralo jiné obrátky.“ V té době měl Karel st. už na parfémy malou firmu, tu mu pak ovšem zabavili komunisté.

...o strkanici, kvůli které nedostudoval

Na lidové škole umění se Karel věnoval zpěvu a hře na kytaru. Kvůli „špatnému rodinnému kádrovému profilu“ musel do učení, měl se stát klempířem. Jenže školu nedokončil, a to kvůli konfliktu při praxi. Takto jej popsal v knize Já bejval divnej kluk: „Byl únor, oslava ‚Vítězství‘, a přišel k nám mluvit jeden blbec z vedení Tatrovky. Začal vykládat, že zvítězila dělnická třída a pokořila konečně ty chamtivý kapitalisty, kteří odírali dělníky, pracující soudruhy,“ popisoval.

„A soudruzi, ta naše revoluce pokořila nejen kapitalisty, ale taky konečně došlo i na jejich děti, které se alespoň naučí pořádně makat.’ Začal ukazovat na mě, a to neměl dělat. Prostě jsem to nevydržel a řekl mu, že kecá, že ti soudruzi naopak odrali nás, začali jsme do sebe strkat a vznikl politickej incident. Já jsem musel z učení odejít a byl jsem přeřazen na pomocnou práci.“ Následně Černoch nastoupil na místo zámečníka do filmových ateliérů na Barrandově a po nějaké době odešel na uměleckou volnou nohu.

…o roli bubeníka v Modlitbě pro Martu

Se zpíváním začal v roce 1962, kdy odešel na vojnu. Tam se setkal s Miloslavem Šimkem a Jiřím Grossmannem. Založili divadelní soubor, v němž vznikaly první Besídky zvláštní školy. Po vojně se Černoch vrhl na bigbeat. Začínal v kapelách Komety, Donald či Karkulka, slávu však získal ve skupině Juventus, s níž ve druhé polovině 60. let natočil dodnes populární a přejímané skladby jako Nářek převozníka nebo Ona se brání.

Vpád vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 nesl velmi těžce, a tak když se mu naskytla možnost natočit s kamarády protestsong Zlej sen, neváhal. „Dotočilo se a pak předstoupil Jindřich Brabec (hudební skladatel, pozn. red.) a přehrál nádhernou melodii, která se jmenovala Modlitba pro Martu. Milan Dvořák se posadil za varhany, ale chyběl bubeník. Nabídl jsem se, že jestli seženou nějaké bicí a nebude to moc těžké, tak to zabubnuju, protože od Barrandova až do té chvíle jsem občas za bicí soupravou seděl.

Chtělo to jen držet rytmus, v podstatě činel a občas kopák. Zkusil jsem to a ono to šlo. A tak jsme vlastně natočili první verzi písně Modlitba pro Martu ve třech jako základ a Marta to potom nádherně zazpívala. Asi málokdo z lidí, kteří sledují populární hudbu, ví, že na první originální nahrávce hraju bicí já.“

...o normalizačních zákazech

Za song Zlej sen, nahrání Modlitby pro Martu i další skladbu s jasným protiokupačním poselstvím Píseň o mé zemi se Karel Černoch dostal na černou listinu komunistických mocipánů. Když pak s posledně jmenovanou písničkou vyhrál v roce 1969 Bratislavskou lyru, nastupujícím normalizátorům došla trpělivost.

„Stal jsem se pro ně kontrarevolučním živlem, jak tomu oni tenkrát říkali. Musel jsem na otočku letět do Prahy a přetočit jednu větu v textu, kde se zpívalo ’…jsme lidé, lidé – mějme lidskou tvář.’ Já to musel přezpívat na ‚mějme svoji tvář‘ protože se tehdy používal často výraz ‚socialismus s lidskou tváří‘. To se jim nelíbilo, a tak se to muselo předělat.“ V několika dalších letech ho televize mohla vysílat vždy maximálně jednu minutu. „To byl přesně vymezený čas, kdy se prý můžu ukázat na obrazovce.“

...o dceři, která ho překvapila, kolik toho umí

V uměleckých stopách svého otce se ze dvou dětí Karla Černocha vydala hlavně dcera Tereza, která se zpočátku proslavila jako členka dívčího tria Black Milk. Tehdy, v roce 2001, jí ještě nebylo ani 18 let, od té doby ušla pořádný kus umělecké cesty a dnes kromě sólové tvorby zpívá také s kapelou Monkey Business. „Táta s námi není už šestnáct let, myslím, že odešel hrozně brzo,“ řekla nedávno v rozhovoru pro MF DNES. U příležitosti nedožitých osmdesátin Karla Černocha se od 10. října do 1. listopadu konají čtyři speciální koncerty.

„Myslím, že je fajn připomenout jeho písničky a také fakt, že to byl velmi dobrý zpěvák,“ uvedla Tereza. A jak se na svou dceru jako zpěvačku díval její otec? „Chtěl jsem, aby v Terezce muzika takzvaně byla, a tak chodila na hudební gymnázium. Najednou se ukázalo, že spoustu věcí umí a zná, až mě to překvapilo,“ vzpomínal na její začátky. Hudebnímu světu se úplně nevyhnul ani Černochův syn Marek, ovšem víc než muzice se věnuje pilotování letadel, moderování a svého času také vysoké politice