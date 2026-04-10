Divákům přelepíme čočky foťáků. Chceme, aby si koncert užili, hlásí Lake Malawi

Vysíláme   10:00
Kapela Lake Malawi se vrací z hor do Prahy. Po netradičním turné po horských chatách, kam nástroje vyvážely sněžné rolby, plánují v Paláci Akropolis zážitek, který v dnešní době nemá obdoby. „Chceme, aby lidé byli víc v napětí a žili teď a tady, proto jim na koncertě s jejich dovolením přelepíme čočky foťáků,“ říkají v rozhovoru Albert Černý a Jeroným Šubert.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Když se řekne Lake Malawi, vybavím si koláček z říčních much,“ směje se frontman kapely Albert Černý s odkazem na lokální pochoutku z Malawi, o které se dozvěděl při plánování cesty na tamní festival. Kapela, která prošla personální proměnou, dnes funguje v silném jádru tvořeném právě Černým a baskytaristou Jeronýmem Šubertem. Jejich vztah je založen na rovnováze – zatímco Albert přichází s vizemi, Jeroným je praktikem, který ho „snáší na zem“.

Hosty pořadu Rozstřel jsou zpěvák Albert Černý a baskytarista Jeroným Šubrt z kapely Lake Malawi. Moderuje Aneta Dědková.

Právník v kapele a řád versus chaos

Jeroným Šubert není jen hudebníkem, ale také advokátem na plný úvazek. „Hudba mi dává jiný rozměr a rozhodně u ní zapojuji jinou část mozku než v kanceláři,“ vysvětluje Šubert, který se u soudů potkává s podobnými „studovanými hudebníky“, jako jsou Mirai Navrátil nebo Ewa Farna.

Zajímavým tématem je i jejich osobní nastavení. Albert Černý o sobě prozradil, že je vyznavačem metody minimalismu a úklidu ConMari. „Písničky píšu v nepořádku, ale jakmile je ho moc, začne mě to rušit. Třeba pohozené ponožky musím uklidit, abych se mohl soustředit na práci,“ přiznává Černý, kterého Jeroným podezřívá, že má i excelovou tabulku na oblečení.

Nedávno kapela absolvovala netradiční šňůru po horských chatách, což byl Albertův sen. Logisticky šlo o náročnou akci – nástroje na vrcholy vyvážely skútry a sněžné rolby. „Z ekonomického hlediska je to nesmysl, ale ten unikátní zážitek to vyváží. Vzdálenost a osamělost hor lidi neskutečně stmelí,“ popisuje zážitky z Jeseníků a Krkonoš Černý.

Koncert v Paláci Akropolis bez telefonů

Na horskou atmosféru chtějí navázat 17. dubna v pražském Paláci Akropolis. Koncert bude specifický zákazem používání mobilních telefonů. „Nechceme lidem mobily brát, to by byl problém i kvůli placení. Půjdeme cestou kompromisu a přelepíme jim čočky foťáků,“ vysvětluje Albert. Cílem je zamezit „lesu rukou“, které místo prožitku z hudby jen zaznamenávají nekvalitní video.

Kapela se na pódiu představí v rozšířené sestavě s hosty jako jsou Štěpán Urban nebo Dominika Hašková z kapely We Are Domi. „Bude to hudební zážitek, který lidé uslyší jinak, než jsou zvyklí,“ slibují hudebníci.

Proč se Albert Černý rozhodl používat tlačítkový „flip phone“? Jak reaguje na kritiku, že je jako hudebník na sociálních sítích pokrytecký? A co plánuje kapela na letošní filmový festival v Karlových Varech? I na to odpovídali členové Lake Malawi v rozhovoru v pořadu Rozstřel.

Hosty pořadu Rozstřel jsou zpěvák Albert Černý a baskytarista Jeroným Šubrt z kapely Lake Malawi. Moderuje Aneta Dědková.
Hosty pořadu Rozstřel jsou zpěvák Albert Černý a baskytarista Jeroným Šubrt z kapely Lake Malawi. Moderuje Aneta Dědková.
Hosty pořadu Rozstřel jsou zpěvák Albert Černý a baskytarista Jeroným Šubrt z kapely Lake Malawi. Moderuje Aneta Dědková.
Hosty pořadu Rozstřel jsou zpěvák Albert Černý a baskytarista Jeroným Šubrt z kapely Lake Malawi. Moderuje Aneta Dědková.
7 fotografií
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Zavolejte stráže, zbláznilo se páže. Jak dobře znáte film Ať žijí duchové?

Krakovec dostal střechu také v příběhu filmu Ať žijí duchové, který se zde...

Filmová klasika Ať žijí duchové! má vše, co se vyžaduje od skvěle zvládnuté dětské podívané: vtip, spád, bezprostřední herecké výkony, kopec chytlavých písniček, nezapomenutelné výroky a nenásilné...

KVÍZ: Šarže je hrozná, každej ho pozná. Vyznáte se ve filmech Vlasty Buriana?

Zita Kabátová, Vlasta Burian a Jaroslav Marvan ve filmu Přednosta stanice

S králem komiků Vlastou Burianem a jeho filmy neuděláte chybu ani ve všední den, natož ve svátek. Na Velký pátek se můžete podívat na jeden z jeho nejoblíbenějších kousků Přednosta stanice a při této...

„Vyřešil jsem ho.“ Klempíř odvolal Baxu ze správní rady Pražského jara

Oto Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř odvolal svého předchůdce v úřadu Martina Baxu ze správní rady Pražského jara. „Pan Martin Baxa mě v poslední době dost řeší. Tak jsem ho vyřešil,“ komentoval to Klempíř na...

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

Tak vtipní, až je zakázali. Vracejí se kacíři, kteří si zpívají na kříži

Premium
Michael Palin ve snímku Život Briana z roku 1979

Zakazovali ji, cenzurovali, proklínali coby neuctivou parodii Ježíšova osudu. Současně však komedie Život Briana přinesla jeden z filmových vrcholů tvorby skupiny Monty Python a pro její fanoušky...

Divákům přelepíme čočky foťáků. Chceme, aby si koncert užili, hlásí Lake Malawi

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou zpěvák Albert Černý a baskytarista Jeroným Šubrt z...

Kapela Lake Malawi se vrací z hor do Prahy. Po netradičním turné po horských chatách, kam nástroje vyvážely sněžné rolby, plánují v Paláci Akropolis zážitek, který v dnešní době nemá obdoby. „Chceme,...

10. dubna 2026

RECENZE: Pentatonix tlačili na pilu. Vokální harmonie topili v teatrálnosti

Premium
Už první minuty koncertu Pentatonix naznačily, v jakém duchu se ponese celý...

Ačkoli americká vokální pětice Pentatonix proslula předělávkami světových hitů, vybudovala si díky nim takovou popularitu, že dokázala slušně zaplnit pražskou O2 arenu. Kdo ale očekával intimní a...

10. dubna 2026  9:30

Nyklová z Ulice, odvážná erotická scéna na začátek. Jaroslava Obermaierová slaví 80

Jaroslava Obermaierová v seriálu Ulice (2023)

Herečka Jaroslava Obermaierová, s níž se diváci na televizních obrazovkách i divadelních prknech setkávají téměř šest desetiletí, slaví 10. dubna kulaté osmdesáté narozeniny. Za svou bohatou kariéru...

10. dubna 2026  8:34

Modiglianiho obraz zabavili nacisté, po soudním sporu se nejspíš vrátí do Francie

Sedící muž s holí od Amadea Modiglianiho

Do Francie by se mohl vrátit po soudním sporu v USA obraz Amedea Modiglianiho s pohnutou historií. Dílo by se mělo vrátit zemědělci, jehož dědečkovi obraz, nyní v odhadované hodnotě 21,5 milionu eur...

10. dubna 2026  7:14

Sice svobodní, ale na vše sami. Nová kniha si bere na mušku náš kult individualismu

Sociolog a publicista Pavel Pospěch (31. března 2026)

Chceme být svobodní, autentičtí, výjimeční. Nová kniha sociologa Pavla Pospěcha ale ukazuje, že tyto ideály z nás dělají osamělé hrdiny, kteří sice mají nekonečné možnosti, ale stále méně jistoty,...

9. dubna 2026  15:14

Colours of Ostrava 2026: Termín, program, vstupenky a praktické informace

Publikum během koncertu Alvara Solera - Colours of Ostrava 2025, třetí den...

Už po třiadvacáté se Ostrava promění v pulzující kulturní centrum. Festival Colours of Ostrava se vrátí do industriálního areálu Dolních Vítkovic od 15. do 18. července 2026.

9. dubna 2026  15:11

RECENZE: Stejný hrdina ve stejné situaci. Po filmu Nepela přichází film Šampión

60 % Premium
Z filmu Šampión

Sportovní komentátor by nejspíše ohlásil, že derby dopadlo nerozhodně. Jak Nepela, který loni v českých kinech našel dvanáct tisíc diváků, tak Šampión, jenž do nich právě vstupuje, totiž líčí...

9. dubna 2026

Billie Jean jako originál? Jaafar Jackson vytáhl strýcův moonwalk ve filmu Michael

Jaafar Jackson ve filmu Michael

Životopisný film Michael amerického režiséra Antoina Fuqua se nezadržitelně blíží na plátna světových kin. Titulní roli krále popu ztvárnil jeho synovec Jaafar, jenž si hravě poradil i s Jacksonovými...

9. dubna 2026  12:41

Landa, Klus i Vypsaná fixa. Festival Hrady CZ poprvé rozezní Hlubokou nad Vltavou

Márdi (Michal Mareda) s kapelou Vypsaná fiXa na festivalu Hrady CZ pod Bezdězem...

Festival Hrady CZ vstupuje do své třetí dekády nabitým hudebním i doprovodným programem. Novinkou bude oproti minulým letům změna jedné z lokací, kdy se akce poprvé odehraje v Hluboké nad Vltavou....

9. dubna 2026  11:50

Česká filharmonie oslaví Beethovena, přivítá i hvězdu moderní hudby

Britský dirigent a skladatel Thomas Ad&#232;s bude rezidenčním umělcem sezony...

Velká díla ruské klasiky, 200. výročí úmrtí Beethovena či rezidence britského skladatele a dirigenta Thomase Adèse. To a mnoho dalšího nabídne 131. sezona České filharmonie, která bude zároveň...

9. dubna 2026  11:30

Zemřel Mario Adorf, představitel padoucha Santera, který zastřelil Vinnetouovu Nšo-či

Mario Adorf (Berlín, 12. února 2019)

Ve věku 95 let zemřel jeden z nejvýznamnějších německých herců Mario Adorf. Hrál otce v Plechovém bubínku či padoucha Fredericka Santera ve Vinnetouovi. S odvoláním na hercova manažera Michaela...

9. dubna 2026  9:46,  aktualizováno  10:25

Bojí se svět nadržených žen? Sklenka vína touhu opravdu nevyřeší, říká režisérka

Premium
Aisling Chin-Yee v Rozhovorech Moniky Zavřelové na festivalu Jeden svět (2026)

„Nemůžu o tom přece mluvit s doktorem. To je osobní,“ opakuje režisérka Aisling Chin-Yee větu, kterou během práce na dokumentu Sex, pilulky a moc slyšela mnohokrát. Ve speciálním vydání Rozhovorů...

9. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.