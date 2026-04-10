„Když se řekne Lake Malawi, vybavím si koláček z říčních much,“ směje se frontman kapely Albert Černý s odkazem na lokální pochoutku z Malawi, o které se dozvěděl při plánování cesty na tamní festival. Kapela, která prošla personální proměnou, dnes funguje v silném jádru tvořeném právě Černým a baskytaristou Jeronýmem Šubertem. Jejich vztah je založen na rovnováze – zatímco Albert přichází s vizemi, Jeroným je praktikem, který ho „snáší na zem“.
Právník v kapele a řád versus chaos
Jeroným Šubert není jen hudebníkem, ale také advokátem na plný úvazek. „Hudba mi dává jiný rozměr a rozhodně u ní zapojuji jinou část mozku než v kanceláři,“ vysvětluje Šubert, který se u soudů potkává s podobnými „studovanými hudebníky“, jako jsou Mirai Navrátil nebo Ewa Farna.
Zajímavým tématem je i jejich osobní nastavení. Albert Černý o sobě prozradil, že je vyznavačem metody minimalismu a úklidu ConMari. „Písničky píšu v nepořádku, ale jakmile je ho moc, začne mě to rušit. Třeba pohozené ponožky musím uklidit, abych se mohl soustředit na práci,“ přiznává Černý, kterého Jeroným podezřívá, že má i excelovou tabulku na oblečení.
Nedávno kapela absolvovala netradiční šňůru po horských chatách, což byl Albertův sen. Logisticky šlo o náročnou akci – nástroje na vrcholy vyvážely skútry a sněžné rolby. „Z ekonomického hlediska je to nesmysl, ale ten unikátní zážitek to vyváží. Vzdálenost a osamělost hor lidi neskutečně stmelí,“ popisuje zážitky z Jeseníků a Krkonoš Černý.
Koncert v Paláci Akropolis bez telefonů
Na horskou atmosféru chtějí navázat 17. dubna v pražském Paláci Akropolis. Koncert bude specifický zákazem používání mobilních telefonů. „Nechceme lidem mobily brát, to by byl problém i kvůli placení. Půjdeme cestou kompromisu a přelepíme jim čočky foťáků,“ vysvětluje Albert. Cílem je zamezit „lesu rukou“, které místo prožitku z hudby jen zaznamenávají nekvalitní video.
Kapela se na pódiu představí v rozšířené sestavě s hosty jako jsou Štěpán Urban nebo Dominika Hašková z kapely We Are Domi. „Bude to hudební zážitek, který lidé uslyší jinak, než jsou zvyklí,“ slibují hudebníci.
Proč se Albert Černý rozhodl používat tlačítkový „flip phone“? Jak reaguje na kritiku, že je jako hudebník na sociálních sítích pokrytecký? A co plánuje kapela na letošní filmový festival v Karlových Varech? I na to odpovídali členové Lake Malawi v rozhovoru v pořadu Rozstřel.