Kanye West přišel o vízum do Austrálie. Úřadům vadí píseň oslavující Hitlera

Největší festival elektronické taneční hudby (EDM) v Česku Beats for Love startuje 2. července v bývalém průmyslovém areálu v Dolních Vítkovicích. Akce, kterou v loňském roce během čtyř dnů...

Americký týdeník Variety zveřejnil v minulém týdnu list herců, které společnost Amazon zvažuje obsadit do nové role Jamese Bonda. Podmínkou společnosti má být, že hercem bude Brit mladší 30 let. Mezi...

Před padesáti lety vstoupil do kin film, který změnil dějiny americké kinematografie – Přelet nad kukaččím hnízdem. Drama z prostředí psychiatrické léčebny v režii Miloše Formana získalo takzvanou...

Harfa lidi nějak magicky přitahuje. Zahraje folk i rock, líčí česká harfistka

Co vše se dá na harfu zahrát? Jak se to naučit? Proč takové hraní někdy pekelně bolí a jaké to je hrát pro krále, líčí pro magazín Víkend DNES špičková harfenistka a pedagožka Barbora Plachá.