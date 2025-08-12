Jeden ze slovenských úřadů už v červenci v souvislosti se zrušením Rubiconu oznámil, že podle informací od jednoho z organizátorů se koncert kontroverzního hudebníka přesouvá na září do Prahy, kde prý bude příští rok i samotný festival.
West na Slovensko nepřijede, festival se ruší. Rapper možná vystoupí v Praze
„Organizaci koncertu přebírá nový pořadatel, který momentálně finalizuje detaily týkající se prostoru a přesného termínu,“ uvedli podle Aktuality.sk organizátoři Rubiconu. Dodali, že lidé, kteří nepožádají o vrácení vstupného na slovenský Rubicon, dostanou vstupenky na koncert Ye v Praze.
Zrušení Rubiconu na Slovensku, který byl plánován na 18. až 20. července na okraji Bratislavy, jeho organizátoři oznámili jen devět dnů před naplánovaným začátkem akce. Krok zdůvodnili mimo jiné blíže neupřesněnými nepředvídatelnými okolnostmi. Už předtím se v médiích a na sociálních sítích objevily pochybnosti, zda se festival uskuteční, neboť na plánovaném místě konání akce nezačaly přípravné práce.
Kanye West ztracený v obilí. Slovenský festival je v ohrožení, přesune se do Česka?
Proti původně ohlášené slovenské show rapera Ye, který byl v minulosti známý jako Kanye West, vznikla v červnu petice. Její autoři označili hudebníka za jednoho z nejznámějších antisemitů, který kromě jiného velebí nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Světová média pak psala, že Ye kvůli písni oslavující Adolfa Hitlera přišel o vízum do Austrálie, odkud pochází hudebníkova manželka Bianca Censori.