Kanye West narazí na odpor i v Praze. Proti rozjednanému koncertu už vzniká petice

Proti případnému přesunu koncertu amerického rapera Ye (známého pod někdejším jménem Kanye West) ze zrušeného slovenského festivalu do Prahy se postavili čeští ochránci lidských práv. Pořádají petici, aby se akce v české metropoli nemohla uskutečnit. Žádají primátora Bohuslava Svobodu (ODS), aby se o to zasadil.
Kanye West (New York, 6. listopadu 2019)

Kanye West (New York, 6. listopadu 2019) | foto: Profimedia.cz

Kanye West (North Charleston, 19. července 2020)
Americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, na snímku z roku 2020
Nike Air Yeezy 1 od Kanye West
Raper Ye (Kanye West), 25. listopadu 2022
Tři desítky signatářů a signatářek to uvedly v textu petice a v otevřeném dopise vedení metropole. Varují před možnými bezpečnostními riziky.

O přesunutí koncertu ze Slovenska do Prahy informoval v úterý portál Aktuality.sk. Žádná promotérská firma z ČR ale o jeho konání neinformovala.

Hudebník Ye, který byl dřív známý jako Kanye West, měl vystoupit v červenci na slovenském festivalu Rubikon. Show se měla konat na pozemcích u Bratislavy. O jejím uskutečnění ale panovaly pochybnosti, ani pár dní před konáním totiž nebyla připravená. Proti akci vznikla v červnu na Slovensku petice. Její autoři označili rapera za jednoho z nejznámějších antisemitů. Stejně se vyjádřili iniciátoři a iniciátorky české petice. Píšou v ní také, že Ye ve své tvorbě i prohlášeních oslavuje nacistického vůdce Adolfa Hitlera, opakovaně relativizuje nacismus, letos v květnu vydal skladbu Heil Hitler a ve svém e-shopu prodával trička se svastikou.

Kanye West vystoupí v Praze, potvrdil šéf zrušeného slovenského festivalu

„Koncert Kanye Westa v Praze by byl urážkou historické paměti, glorifikací válečného násilí a ponížením všech obětí nacistického režimu - včetně českých vojáků, civilistů, politických vězňů, odbojářů, židovské komunity a jejich rodin,“ uvedli v listu a petici pisatelé a pisatelky. Varují před možnými bezpečnostními riziky. Podle autorů a autorek by taková akce mohla přispět k posilování a šíření extremismu. Do Prahy by mohla přitáhnout také radikály z celého Česka i ciziny. Hrozit by mohlo násilí.

Signatáři a signatářky, mezi něž patří lidé z organizací na podporu lidských práv, advokáti, výtvarníci, filmaři či bývalá ombudsmanka Anna Šabatová, se obracejí na primátora a městskou radu. Žádají Svobodu, aby zakročil a koncert se v české metropoli nekonal. Zasadit by se o to měl přes úřady, jednáním s pořadateli a provozovateli prostor či využitím možností města k zajištění bezpečnosti a pořádku.

West na Slovensko nepřijede, festival se ruší. Rapper možná vystoupí v Praze

Podle serveru Aktuality.sk detaily kolem přesného termínu a prostor pro pražský koncert finalizuje nový pořadatel. Organizátor zrušeného slovenského festivalu Hugo Varga o tom informoval e-mailem návštěvníky, kteří si koupili lístek. Buď si je mohou vyměnit za vstupenky na pražský koncert, nebo získat peníze zpět.

Raper Ye kvůli písni na oslavu Hitlera přišel třeba i o vízum do Austrálie, odkud pochází jeho manželka Bianca Censori. Informovala o tom světová média.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

