Kanye West narazí na odpor i v Praze. Proti rozjednanému koncertu už vzniká petice

Tři desítky signatářů a signatářek to uvedly v textu petice a v otevřeném dopise vedení metropole. Varují před možnými bezpečnostními riziky.
O přesunutí koncertu ze Slovenska do Prahy informoval v úterý portál Aktuality.sk. Žádná promotérská firma z ČR ale o jeho konání neinformovala.
Hudebník Ye, který byl dřív známý jako Kanye West, měl vystoupit v červenci na slovenském festivalu Rubikon. Show se měla konat na pozemcích u Bratislavy. O jejím uskutečnění ale panovaly pochybnosti, ani pár dní před konáním totiž nebyla připravená. Proti akci vznikla v červnu na Slovensku petice. Její autoři označili rapera za jednoho z nejznámějších antisemitů. Stejně se vyjádřili iniciátoři a iniciátorky české petice. Píšou v ní také, že Ye ve své tvorbě i prohlášeních oslavuje nacistického vůdce Adolfa Hitlera, opakovaně relativizuje nacismus, letos v květnu vydal skladbu Heil Hitler a ve svém e-shopu prodával trička se svastikou.
|
Kanye West vystoupí v Praze, potvrdil šéf zrušeného slovenského festivalu
„Koncert Kanye Westa v Praze by byl urážkou historické paměti, glorifikací válečného násilí a ponížením všech obětí nacistického režimu - včetně českých vojáků, civilistů, politických vězňů, odbojářů, židovské komunity a jejich rodin,“ uvedli v listu a petici pisatelé a pisatelky. Varují před možnými bezpečnostními riziky. Podle autorů a autorek by taková akce mohla přispět k posilování a šíření extremismu. Do Prahy by mohla přitáhnout také radikály z celého Česka i ciziny. Hrozit by mohlo násilí.
Signatáři a signatářky, mezi něž patří lidé z organizací na podporu lidských práv, advokáti, výtvarníci, filmaři či bývalá ombudsmanka Anna Šabatová, se obracejí na primátora a městskou radu. Žádají Svobodu, aby zakročil a koncert se v české metropoli nekonal. Zasadit by se o to měl přes úřady, jednáním s pořadateli a provozovateli prostor či využitím možností města k zajištění bezpečnosti a pořádku.
|
West na Slovensko nepřijede, festival se ruší. Rapper možná vystoupí v Praze
Podle serveru Aktuality.sk detaily kolem přesného termínu a prostor pro pražský koncert finalizuje nový pořadatel. Organizátor zrušeného slovenského festivalu Hugo Varga o tom informoval e-mailem návštěvníky, kteří si koupili lístek. Buď si je mohou vyměnit za vstupenky na pražský koncert, nebo získat peníze zpět.
Raper Ye kvůli písni na oslavu Hitlera přišel třeba i o vízum do Austrálie, odkud pochází jeho manželka Bianca Censori. Informovala o tom světová média.