Další kontroverze kolem Kanye Westa vedla ke zrušení celého britského festivalu

Britská vláda zamítla americkému raperovi Kanyemu Westovi elektronické cestovní povolení pro vstup do země. Rozhodnutí padlo po kontroverzi kolem jeho plánovaného vystoupení na letošním festivalu Wireless v Londýně, uvedlo podle stanice BBC britské ministerstvo vnitra. Hudebník, který vystupuje pod přezdívkou Ye, v posledních letech opakovaně vyvolával pobouření antisemitskými, rasistickými a pronacistickými výroky. Organizátoři festivalu následně uvedli, že akci ruší a vrátí peníze za vstupenky.
Raper Ye (Kanye West), 25. listopadu 2022 | foto: Profimedia.cz

Vystoupení hudebníka, který poslední dobou působí pod přezdívkou Ye, kritizoval i britský premiér Keir Starmer.

Připomněl jeho antisemitská prohlášení a adorování německého vůdce Adolfa Hitlera. „Všichni máme zodpovědnost za to, že Británie je místem, kde se Židé cítí bezpečně,“ uvedl premiér.

Židovské organizace rozhodnutí vlády ocenily. „Člověk, který se chlubil tím, že vydělal desítky milionů dolarů prodejem triček s hákovým křížem a který před pouhými několika měsíci vydal píseň Heil Hitler, zjevně nepřispívá k veřejnému blahu v Británii,“ uvedla organizace Kampaň proti antisemitismu (CAA).

Raper Kanye West prodával trička s hákovým křížem, web už nefunguje

„Stejně jako u každého ročníku festivalu Wireless jsme před potvrzením účast Ye konzultovali s řadou zainteresovaných stran a v té době nikdo nevznesl žádné námitky,“ reagovalo vedení festivalu.

„Antisemitismus ve všech jeho podobách je odporný a uvědomujeme si, že slova sama o sobě nestačí,“ doplnilo dále v prohlášení, v němž oznámilo zrušení akce.

Americký raper v úterý uvedl, že by se rád setkal se zástupci židovské komunity v Británii a vyslechl si jejich pohled. „Vím, že slova nestačí. Budu muset prokázat změnu svými činy. Pokud tomu jste otevření, jsem tady,“ vzkázal West.

Organizace Výbor zástupců britských Židů (BDBJ) uvedla, že se s ním sejde, pokud letos na festivalu Wireless nevystoupí. Podle předsedy výboru Philipa Rosenberga potřebuje židovská komunita nejprve vidět, že West svých výroků upřímně lituje a že se změnil.

Nejsem nacista ani antisemita. Miluji Židy, omluvil se raper Ye

Ye se za své dřívější kontroverzní výroky omluvil, uvedl, že ztratil kontakt s realitou kvůli duševní nemoci. Ve svém prohlášení ohledně účasti na festivalu původně uvedl: „Mým jediným cílem je přijet do Londýna a předvést show změny, která prostřednictvím mé hudby přinese jednotu, mír a lásku.“

Vedení festivalu Wireless původně vyzývalo, aby návštěvníci Kanyemu odpustili. Rozhodnutí učinit Westa hlavním headlinerem jej však stálo spolupráci s předními sponzory včetně společností Pepsi, PayPal nebo Rockstar Energy. Někteří z nich v reakci nebudou nejspíš sponzorovat ani příští ročník.

Primátor Prahy Svoboda tvrdí, že koncert rapera Kanye Westa by uspořádat nenechal

Podobnou vlnu nevole si zažila i Česká republika, když se po zrušení slovenského festivalu Rubikon měl Ye přesunout do Prahy. Čeští ochránci lidských práv se velmi rychle zmobilizovali a sepsali petici, aby zde kontroverzní umělec nevystupoval. V otevřeném dopise žádali vedení hlavního města, aby se akce s jeho účastí v metropoli nekonala.

Obdobné rozhodnutí učinila minulý rok i Austrálie, když Westovi zrušením víza zakázala vstup do země.

